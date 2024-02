BVB-Publikumsliebling droht offenbar das Aus

IMAGO/Thomas Bielefeld

Jermain Nischalke droht das Aus beim BVB

Im Sommer sorgte die Verpflichtung von Jermaine Nischalke für Furore bei Borussia Dortmund. Sein "passender" Nachname machte es möglich. Inzwischen ist der Hype verflogen und der 20-Jährige wohl ohne Zukunft beim BVB.

Laut "Bild" steht bereits fest, dass die Dortmunder die Kaufoption für den vom 1. FC Nürnberg ausgeliehenen Angreifer nicht ziehen werden.

Diese beinhaltet zwar eine für BVB-Verhältnisse überschaubare Ablösesumme von weit unter einer Million Euro, wie das Boulevard-Blatt schreibt. Nischalkes Leistungen im Dress der zweiten Mannschaft in der 3. Liga sind bislang aber sehr überschaubar.

Lediglich 255 Einsatzminuten verzeichnet der gebürtige Berliner bislang 2023/2024, verteilt auf zwölf Spiele. Keine einzige Torbeteiligung gelang Nischalke für den BVB.

"Im Sommer haben wir wirklich große Erwartungen in ihn gesetzt, aber leider kamen immer wieder Rückschläge dazwischen. Kleinere Verletzungen, er war mal krank und musste sich immer wieder neu herankämpfen", erklärte U23-Teammanager Ingo Preuß die wenig zufriedenstellende Entwicklung beim Youngster. "Jermain hat diese Saison leider sehr viel Pech gehabt. Ich hoffe und wünsche ihm, dass er in der Rückrunde zeigen kann, was er am besten kann: nämlich Tore zu schießen!"

"Großer Zuspruch" der BVB-Fans

Nischalkes Stammverein Nürnberg soll mit der Leihe zum BVB unzufrieden sein. Andere Drittligisten hätten sich im Winter um eine Verpflichtung des 1,93-Meter-Mannes bemüht, heißt es. Zu einer Einigung sei es aber nicht gekommen.

Im Sommer hatte Nischalke noch für einen regelrechten Hype beim BVB gesorgt. "Es gibt Namensgebungen, die außergewöhnlich sind. Der Name Nischalke zählt mit Sicherheit dazu und erfährt durch unsere Fans großen Zuspruch", bestätigte Geschäftsführer Carsten Cramer damals gegenüber den "Ruhr Nachrichten".

Sogar Nischalkes Trikot war bei den BVB-Fans vergleichsweise heiß begehrt. "Seit dieser Saison haben wir auch die U23-Spieler als Flock vorrätig und der Name Nischalke ist gefragt. Die Resonanz geht über das normale Maß eines U23-Spielers hinaus", sagte Cramer.