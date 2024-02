BVB-Rückkehrer Morey überglücklich: "Unfassbar gut!"

IMAGO/Jöran Steinsiek

Mateu Morey (l.) kam am Freitagabend zu seinem lang ersehnten Comeback

Seit Juli 2019 steht Mateu Morey schon bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Trotzdem war es am vergangenen Freitag sein allererstes Heimspiel vor über 80.000 Zuschauern im Dortmunder Signal Iduna Park. Ein magischer Abend für den Spanier.

In seinen ersten beiden Spielzeiten beim BVB stand der Bundesliga-Fußball noch deutlich unter den Einflüssen der Corona-Pandemie. Alle 18 Bundesliga-Einsätze, die Morey bis zu seiner Verletzungs-Odysee zwischen 2020 und 2021 bestritt, fanden vor leeren Rängen statt.

Nachdem der Rechtsverteidiger aufgrund mehrerer schwerwiegender Knieverletzungen über zweieinhalb Jahre zum Zuschauen gezwungen war, war es am letzten Freitag endlich so weit. Beim 3:0-Heimsieg der Schwarz-Gelben gegen den SC Freiburg wurde er in der 88. Minute eingewechselt, feierte unter dem überbordenden Applaus und Standing Ovations der BVB-Fans seine Rückkehr.

"Dieser Tag war unfassbar gut, er wird immer in meinem Herz bleiben!", war der 23-Jährige auch am Tag nach seinem Comeback-Spiel im Gespräch mit BVB-Vereinsmedien noch völlig aus dem Häuschen.

Morey sieht BVB "auf einem guten Weg"

Nach seiner langen Leidenszeit samt mehrerer Operationen und monatelangen Reha-Programmen erfüllt es Morey mit großem Stolz, es tatsächlich zurück in den Dortmunder Profi-Kader geschafft zu haben: "Ich habe zweieinhalb Jahre lang daran gedacht. Ich wollte diesen Moment genießen und mit den Fans feiern. Ich bin allen Fans sehr dankbar."

Morey war am Freitag auch für seine Mannschaftskameraden der "heimliche Held" des Abends, wie es BVB-Trainer Edin Terzic formulierte.

Der Defensivspieler selbst will nun den Fokus auf die sportlichen Aufgaben lenken und sich schon bald für einen möglichen Startelf-Einsatz empfehlen: "Ich habe so viel für diesen Moment gearbeitet, am Ende hab ich es geschafft. Jetzt ist Zeit, weiter zu arbeiten. Wir sind auf einem sehr guten Weg im neuen Jahr."