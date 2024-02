"Unglaublich": Wirtz nach Gala gegen den FC Bayern gefeiert

IMAGO/Mika Volkmann

Florian Wirtz (r.) trumpfte mit Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern groß auf

Mit einer wahren Demonstration der Stärke hat Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen am Samstagabend mit 3:0 gegen den FC Bayern gewonnen und seinen Vorsprung auf den amtierenden deutschen Meister damit auf fünf Punkte ausgebaut. Der DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der zuvor über viele Jahre federführend bei Bayer Leverkusen wirkte, zeigte sich von der Werkself völlig begeistert.

Im Gespräch mit der "Bild" lobte er zunächst seine Nachfolger in der sportlichen Verantwortung bei Bayer Leverkusen für die Zusammenstellung des aktuellen Kaders: "Fernando Carro und Simon Rolfes haben einen starken Kader mit intelligenten Veränderungen aufgebaut", meinte Völler über den Geschäftsführer und Sportdirektor der Rheinländer.

Über allem stehe die Arbeit von Cheftrainer Xabi Alonso, der sich in taktischer Hinsicht gegen die Bayern wieder einmal als Meister seines Fachs erwies und dem sowohl in der Grundordnung als auch Personalauswahl am Samstag mehrere Glücksgriffe gelangen: "Er hat den ganzen Klub mitgerissen", schwärmte Völler von dem 42-Jährigen.

Völler traut Bayer das Triple zu

Auf dem Platz hatte die Werkself sowohl fußballerisch als auch kämpferisch eine bockstarke Leistung gegen die Münchner Gäste gezeigt. Auch die drei deutschen Nationalspieler Jonathan Tah, Robert Andrich und Florian Wirtz überzeugten auf ganzer Linie.

"Wie Florian Wirtz, bei aller seiner spielerischen Klasse, bis zum Anschlag alles gibt, ist unglaublich. Aber auch Jonathan Tah und Robert Andrich waren für mich überragend", lobte Sportdirektor Völler die drei DFB-Auswahlspieler, die allesamt auf eine Nominierung für die bevorstehende Heim-EM in diesem Sommer hoffen.

Völler zeigte sich derweil sicher, dass Bayer Leverkusen seine ellenlange Serie ohne Titelgewinn in diesem Jahr beenden wird: "Ich bin mir sicher, dass Bayer mindestens einen, wenn nicht sogar zwei oder drei Titel holen kann (Meisterschaft, DFB-Pokal und Europa League, Anm. d. Red.). Sie sind sehr stabil, einen Einbruch kann ich mir derzeit schwer vorstellen."