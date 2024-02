Davies-Ersatz: Bedient sich Bayern erneut in Tottenham?

IMAGO/Paul Terry

Angeblich Kandidat beim FC Bayern: Destiny Udogie

Im Sommer könnte Alphonso Davies den FC Bayern verlassen und damit eine neue Kader-Baustelle aufmachen. Offenbar haben die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters bereits vorgesorgt und drei mögliche Nachfolger bestimmt. Ein Name taucht zum ersten Mal in der Gerüchteküche auf.

Noch steht nicht fest, dass Alphonso Davies dem FC Bayern den Rücken kehrt, Fortschritte gab es in den Gesprächen über eine Verlängerung seines 2025 auslaufenden Arbeitspapiers jedoch schon seit einer Weile nicht mehr.

Parallel dazu wird der Linksverteidiger intensiv von Real Madrid umworben. Auch deshalb schauen sich die Münchner bereits nach Alternativen für die Außenbahn um.

Wie Transfer-Experte Ekrem Konur berichtet, haben die Bayern-Bosse dabei drei Favoriten ausgemacht: Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Theo Hernández (AC Mailand) sowie Destiny Udogie (Tottenham Hotspur).

Während die beiden Erstgenannten zuletzt häufiger beim FC Bayern gehandelt wurden, sind die Spekulationen um den italienischen Nationalspieler Udogie neu.

FC Bayern müsste für Udogie tief in die Tasche greifen

Die Spurs hatten den mittlerweile 21-Jährigen im Sommer 2022 für 18 Millionen Euro von Udinese Calcio losgeeist, zunächst aber an den Serie-A-Klub zurückverliehen.

Seit der laufenden Saison kickt Udogie nun in Nordlondon - und ist dort eine der Entdeckungen des Jahres. In seinen ersten 21 Premier-League-Begegnungen sammelte der Shootingstar immerhin fünf Scorerpunkte (zwei Tore, drei Vorlagen) und verdiente sich so eine Einladung in die Squadra Azzurra, in der er vorigen Oktober debütierte.

Problem: Tottenham hat auf die Top-Leistungen des Italieners mit nigerianischen Wurzeln schnell reagiert und ihn im Dezember mit einem neuen Vertrag bis 2030 (!) ausgestattet. Entsprechend teuer wäre er im Fall der Fälle.

Bei den Spurs haben sich die Bayern seit dem letzten Sommer zwei Mal bedient: Im August kam Stürmerstar Harry Kane für 95 Millionen Euro nach München, kürzlich folgte ihm Eric Dier. Der erfahrene Abwehrmann wurde ausgeliehen.