Sancho noch nicht angekommen? Das sagt Kehl

IMAGO/Christian Schroedter

Jadon Sancho ist derzeit von Manchester United ausgeliehen

Jadon Sancho gilt bei Borussia Dortmund als großer Hoffnungsträger für die Rückrunde, soll das Offensivspiel des BVB mit seinem Tempo, seiner Ballsicherheit und seiner Kreativität beleben. Allzu gut hat das bis dato aus verschiedenen Gründen aber noch nicht funktioniert. Droht das Leih-Experiment mit dem englischen Nationalspieler zu scheitern?

Die Fakten sprechen eine eindeutige Sprache: In seinem ersten Spiel nach der Rückkehr zum BVB ließ Sancho sein Können als Torvorbereiter direkt aufblitzen, schürte rund um den Verein gleich mal eine große Erwartungshaltung für die kommenden Wochen.

Dieser wurde der 23-Jährige in den Folgewochen aber nicht gerecht. Zunächst fiel er mit muskulären Problemen aus, danach blieben seine weiteren Leistungen eher blass.

Auch beim VfL Wolfsburg blieb der Flügelstürmer einiges schuldig, brachte außer einer gefährlichen Torschussvorbereitung für Marcel Sabitzer nicht viel zustande.

Trotz seines durchwachsenen Starts in seine zweite BVB-Zeit erfährt Sancho weiterhin die Rückendeckung von der Klubführung.

Sancho hat schon 38 Bundesliga-Tore für den BVB erzielt

"Ich kann gut vergleichen, wie es jetzt ist und wie es in seiner ersten Zeit bei uns war. Er hat einen richtigen Schritt nach vorne gemacht. In der Art, wie er unser Spiel bereichert und seine Persönlichkeit einbringt", wird Sportdirektor Sebastian Kehl vom "kicker" zitiert.

Kehl hatte das halbjährige Leihgeschäft mit Manchester United klargemacht, wo Sancho in den letzten Monaten unter Teammanager Erik ten Hag überhaupt nicht mehr zum Einsatz gekommen war. Kehl zeigte sich zudem überzeugt, "dass er (Sancho, Anm. d. Red.) noch besser werden wird".

Als der Unterschiedsspieler, der er nach den Vorstellungen der BVB-Führung in der Rückrunde werden soll, hatte sich der einstige Senkrechtstarter bei Schwarz-Gelb bis dato noch nicht erwiesen. In seiner ersten Zeit bei Borussia Dortmund von 2017 bis 2021 hatte Sancho in 104 Bundesliga-Spielen starke 38 Treffer erzielt.