BVB-Star stellt klar: "Dann ist er fehl am Platz"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Niklas Süle will mit dem BVB in Eindhoven gewinnen

Am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr) startet Borussia Dortmund in die K.o.-Phase der diesjährigen Champions League. Im Achtelfinal-Hinspiel wartet auswärts die PSV Eindhoven auf den BVB, gilt dabei sogar als leichter Favorit. Dortmunds Verteidiger Niklas Süle hat sich trotzdem viel vorgenommen mit seiner Borussia.

Der Kontrahent aus der niederländischen Eredivisie gilt als die Überflieger-Mannschaft schlechthin in der laufenden Saison. Eindhoven hat in der Meisterschaft überragende 20 von 22 Begegnungen gewonnen (bei zwei Remis), überzeugt dabei mit dem sagenhaften Torverhältnis von 70:10.

Auch in der Königsklasse spielte die Mannschaft von Ex-BVB-Cheftrainer Peter Bosz bisher eine Top-Saison, setzte sich als Gruppenzweiter hinter dem FC Arsenal vor dem FC Sevilla und RV Lens durch.

Innenverteidiger Niklas Süle rechnet mit einer entsprechend kniffligen Aufgabe gegen die PSV, wie er gegenüber Vereinsmedien vor dem Spiel verriet: "Jeder Gegner, der in der Champions League ist, hat seine Qualität", stellte Süle klar und betonte, dass er "sehr gespannt auf die Atmosphäre" sei.

Süle will mit dem nötigen Selbstvertrauen in das Achtelfinale starten, welches sich der BVB aufgrund des Gruppensiegs gegen Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United geholt hatte: "Ich glaube, dass wir mit eigenem Ballbesitz und mit schnellem Umschalten PSV vor Probleme stellen können", so der Dortmunder Vizekapitän.

Süle verspricht "Vollgasveranstaltung"

Der 28-Jährige stellte noch einmal klar, welch große Bedeutung ein K.o.-Spiel in der Champions League für ihn persönlich und den BVB hat: "Das sind die Spiele, die am meisten Spaß machen. Aus diesen Gründen wollte man Fußballer werden. 21 Uhr, Flutlicht, Champions-League-Achtelfinale: Es gibt nicht viel Größeres. Wir freuen uns unglaublich auf das Spiel", so Süle.

Das zuletzt magere 1:1-Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg in der Bundesliga werde dabei keine Spuren hinterlassen haben, versprach der Nationalspieler: "Wenn da von uns einer aufläuft und Motivationsprobleme hat, wenn wir uns im Bus in Richtung Stadion bewegen, dann ist er irgendwie fehl am Platz. So wie ich die Mannschaft kennengelernt habe und wie wir ticken, werden wir eine Vollgasveranstaltung zeigen wollen. Wie gut es uns gelingt und was dabei herauskommt, wird man sehen. Aber ich glaube nicht, dass es an der Motivation scheitern wird."

Süle selbst kam zuletzt gut rein in das neue Kalenderjahr. In der Bundesliga hatte er in allen sechs bisherigen Partien in 2024 auf dem Rasen gestanden.