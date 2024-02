Spannende Hintergründe zum Baumgart-Deal enthüllt

IMAGO/Oliver Ruhnke

Steffen Baumgart soll den HSV zum Aufstieg führen

Nur rund zwei Monate nach der Trennung vom 1. FC Köln hat Steffen Baumgart beim Hamburger SV angeheuert. Inzwischen sickern immer mehr Details zu dem aufsehenerregenden Trainer-Coup des HSV durch.

Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, muss Baumgart in der Hansestadt deutliche Gehaltseinbußen verglichen mit seiner Zeit beim 1. FC Köln in Kauf nehmen.

Um diese einigermaßen auszugleichen, sei demnach in seinem bis 2025 datierten HSV-Vertrag eine Aufstiegsprämie verankert. Zudem soll sich Baumgarts Salär im Falle einer Rückkehr der Rothosen ins Oberhaus automatisch erhöhen.

Obwohl Baumgart offenbar auch Angebote anderer Vereine vorlagen und auch der HSV noch weitere Trainer-Kandidaten auf dem Zettel hatte, soll sich der 52-Jährige vorab bereits akribisch auf die Anstellung bei seinem Herzensverein vorbereitet haben.

Dabei stand dem Bericht zufolge vor allem die Frage im Mittelpunkt, ob der HSV in der derzeitigen Konstellation und mit dem aktuellen Kader den Aufstieg schaffen kann. Die Antwort, die Baumgart für sich fand, lautete allem Anschein nach "Ja", entsprechend offensiv verkündete er dieses Saisonziel auch bei seiner Vorstellung am Dienstag.

HSV musste mit dem 1. FC Köln verhandeln

Eine Ablösesumme musste der HSV für den neuen Hoffnungsträger nicht berappen. Baumgarts Vertrag beim 1. FC Köln war aufgelöst worden. Von seinem Ex-Klub soll er nur eine kleine Abfindung kassiert haben. Dafür war für ihn im Gegenzug der Weg frei, schnell einen neuen Job anzutreten.

Wie der gewöhnlich gut informierte "Geissblog" jedoch schreibt, muss der HSV für Baumgarts Co-Trainer René Wagner sehr wohl eine Ablöse in unbekannter Höhe an die Kölner überweisen. Er war zum Jahreswechsel in der Domstadt freigestellt worden, sein Vertrag wurde aber nicht aufgelöst.

Wegen dieser Personalie waren in der Trainerfrage also doch noch Verhandlungen zwischen dem 1. FC Köln und dem HSV nötig.