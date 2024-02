Hier läuft 1899 Hoffenheim vs. BVB live im TV und Stream

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der BVB will am Sonntagabend punkten

Am frühen Sonntagabend (ab 17:30 Uhr) empfängt Borussia Dortmund die TSG 1899 Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga. Während die Hoffenheimer den siebten Tabellenplatz nicht aus den Augen verlieren wollen, braucht der BVB dringend drei weitere Punkte im Rennen um die Champions-League-Plätze. Wo wird die Partie der Dortmunder gegen die TSG live im Fernsehen und Stream übertragen?

Ja, der BVB ist im Kalenderjahr 2024 noch ungeschlagen und hat sich in der Tabelle bereits von Platz fünf auf Platz vier verbessern können. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass drei der letzten vier Pflichtspiele in Bundesliga und Champions League nur mit einem Unentschieden endeten und die Schwarz-Gelben dabei vor allem offensiv bisweilen wenig zustande brachten.

Am 23. Spieltag soll nun gegen die Gäste aus dem Kraichgau nichts anbrennen. Cheftrainer Edin Terzic peilt einen möglichst klaren Heimsieg an, um die neu aufgekommene Unruhe um seine eigenen Person sowie die Spielweise des BVB im Keim zu ersticken. Die jüngste Bundesliga-Vergangenheit spricht dabei eindeutig für die Schwarz-Gelben, schließlich haben die Dortmunder die letzten fünf Vergleiche in der Bundesliga allesamt zu ihren Gunsten entschieden.

Gelingt dem Borussia Dortmund der Heimsieg gegen 1899 Hoffenheim? Können die Westfalen auch spielerisch endlich mal wieder überzeugen? Und wo wird die Partie BVB vs. Hoffenheim live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft Borussia Dortmund gegen 1899 Hoffenheim live im TV und Stream