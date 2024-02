Comeback-Hammer: Toni Kroos kehrt ins DFB-Team zurück!

IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Toni Kroos kehrt in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück

Lange wurde darüber getuschelt, jetzt ist es offiziell: Toni Kroos kehrt vor der Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück! Seine Entscheidung verkündete der ehemalige Profi des FC Bayern am Donnerstag in den sozialen Medien.

Bei Instagram schrieb der 34-Jährige: "Leute, kurz und schmerzlos: Ich werde ab März wieder für Deutschland spielen. Warum? Weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde, Bock drauf habe und sicher bin, dass mit der Mannschaft bei der EM viel mehr möglich ist, als die meisten gerade glauben!"

Der Mittelfeldspieler von Real Madrid teilte seinen Entschluss noch vor den Länderspielen am 23. März in Frankreich und drei Tage später gegen die Niederlande mit, Bundestrainer Julian Nagelsmann wird ihn somit sicher nominieren.

Bislang lief Kroos 106 Mal für Deutschland auf, 2014 war er Stammspieler der Weltmeister-Mannschaft. Nach der Europameisterschaft 2021 trat er schließlich zurück, um der jüngeren Generation Platz zu machen.

Reals Abwehrchef Antonio Rüdiger und andere Nationalspieler hatten sich zuletzt wiederholt für ein DFB-Comeback des Edeltechnikers ausgesprochen.

Ein Blick in die Statistik zeigt, wie prägend Kroos zumindest für die Königlichen noch immer ist: 24 von 25 möglichen Ligaspielen, sieben Torvorlagen, sechs von sieben Partien in der Champions League. Der Routinier spielt effizient, souverän und ist quasi nie verletzt.

Nationalmannschaft: Nagelsmann bastelt an seinem EM-Aufgebot

Für Nagelsmann sind seine Länderspiele fünf und sechs als DFB-Chefcoach zugleich die letzten Sichtungsmöglichkeiten vor der Nominierung des vorläufigen Turnier-Kaders.

Der Nachfolger von Hansi Flick hatte nach der Auslosung der Nations-League-Gruppen am 8. Februar in Paris berichtet, dass er in seinen Kader-Überlegungen für März schon weit fortgeschritten sei.

Details mochte der 36-Jährige da noch nicht verraten. "Lasst euch überraschen. Wir haben noch ein bisschen Zeit", sagte er damals. Die erste faustdicke Überraschung ist nun offiziell.