Undav-Zukunft beim VfB Stuttgart weiter "völlig offen"

IMAGO/Hansjürgen Britsch

Deniz Undav konnte am letzten Samstag nur zuschauen

Aufgrund einer Muskelverletzung konnte Deniz Undav am vergangenen Samstag nicht für seinen VfB Stuttgart in der Bundesliga auflaufen, musste das magere 1:1-Remis gegen Kellerkind 1. FC Köln von der Tribüne aus verfolgen. Trotz seines Ausfalls ist und bleibt der Leih-Stürmer derzeit das Gesprächsthema rund um den Neckar.

Wie es über das Saisonende hinaus mit dem Torjäger weitergeht, der im vergangenen Jahr für zunächst eine Saison von Brighton & Hove Albion aus der englischen Premier League ausgeliehen wurde, ist laut "Bild"-Informationen nämlich weiterhin vollkommen offen.

Zwar hatte Undav selbst zuletzt am "Sky"-Mikrofon beteuert, nur allzu gerne beim VfB Stuttgart bleiben zu wollen: "Auf jeden Fall. Ich fühle mich hier sehr wohl. Wir wollen europäisch spielen, das ist das Ziel."

Ob die Schwaben sich den Durchstarter der laufenden Bundesliga-Saison aber überhaupt leisten können, gilt nach wie vor als offen. Laut "Bild"-Informationen könnte die Ablöse, sollte der VfB den 27-Jährigen im Sommer tatsächlich fest verpflichten wollen, auf insgesamt rund 20 Millionen Euro ansteigen.

Undav traf bislang 14 Mal in der Bundesliga für den VfB Stuttgart

Diese Ablösesumme plus die geforderte Gehaltserhöhung der Undav-Seite könnten als Gesamtpaket eine Nummer zu groß werden für die Stuttgarter, die um die Qualifikation für die Champions League bestens im Rennen liegen.

Der Offensivmann selbst drängt derweil auf seine Rückkehr in den VfB-Kader. Am Tag nach dem Unentschieden gegen den 1. FC Köln in der Bundesliga absolvierte Undav am Sonntag das Auslaufen auf dem Trainingsplatz.

Geplant ist, dass der Sturmpartner von Top-Torjäger Serhou Guirassy am kommenden Dienstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigt, um dann am kommenden Samstagabend beim Auswärtsspiel in Wolfsburg (ab 18:30 Uhr) wieder aktiv eingreifen zu können.

Bis dato steht Undav in seiner ersten Bundesliga-Spielzeit bei 14 Toren in 19 Spielen.