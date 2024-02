Juve legt Mega-Preisschild für Ex-Bayern-Juwel fest

IMAGO/Ettore Griffoni/IPA Sport / ipa-

Kenan Yildiz (l.) steht bei Juventus Turin unter Vertrag

Kenan Yildiz feiert in der laufenden Saison seinen Durchbruch in einer europäischen Top-Liga, hat in seinem ersten Profi-Jahr für Juventus Turin bereits 18 Pflichtspiele bestritten (drei Tore). Schon seit Monaten wird der einstige Jugendspieler des FC Bayern auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. In Sachen Ablöseforderung dürfte es für den BVB aber immer schwieriger werden.

Auch am vergangenen Sonntag wirkte Kenan Yildiz wieder bei Juve mit, als er in der zweiten Halbzeit beim Stand von 2:2 gegen Frosinone Calcio eingewechselt wurde. Am Ende siegten die Turiner mit 3:2 und zementierten damit ihren zweiten Platz hinter dem souveränen Spitzenreiter Inter Mailand weiter.

Der 18-Jährige gilt bei Juventus als eine der Überraschungen der laufenden Saison, hat er doch als Youngster unter Cheftrainer Massimiliano Allegri schon acht Startelf-Einsätze zu Buche stehen.

Bereits länger ist bekannt, dass sich Borussia Dortmund ernsthaft mit dem Teenager beschäftigt und über Möglichkeiten nachgedacht haben soll, wie Yildiz zurück nach Deutschland transferiert werden könnte.

Juve verlangt wohl mindestens 50 Millionen Euro für Yildiz

Nach Angaben des türkischen Transferexperten Ekrem Konur wird die Liste möglicher Konkurrenten im Werben um den Offensivmann allerdings immer länger. Neben dem FC Liverpool und dem FC Arsenal aus England wird auch der portugiesische Top-Klub Benfica ins Feld geführt.

Der italienische Rekordmeister soll mittlerweile außerdem ein Preisschild für Yildiz festgelegt haben, welches es in sich hat. Dem Transferexperten zufolge fordert Juventus nämlich mindestens 50 Millionen Euro Ablöse für den Youngster, der noch einen laufenden Vertrag bis 2027 in Turin besitzt.

Yildiz, der im letzten Jahr für die türkische A-Nationalmannschaft debütierte, lief noch vor zwei Jahren für die U19-Mannschaft des FC Bayern auf, ehe er sich im Sommer 2022 der Bianconeri anschloss.