Nächste Hiobsbotschaft für Kobel und den BVB

IMAGO/Steinbrenner

Gregor Kobel wird seinem BVB wohl erneut fehlen

Gregor Kobel fällt schon zum vierten Mal in der laufenden Saison gesundheitsbedingt aus. Nachdem er Anfang des Monats noch krank passen musste, sind es aktuell wieder einmal muskuläre Probleme, die den Torhüter von Borussia Dortmund zum Zuschauen zwingen. Die schlechte Nachricht dabei für die BVB-Anhänger: Auch für das bevorstehende Bundesliga-Auswärtsspiel wird es für den Keeper wohl nicht reichen.

Das zumindest vermeldete "Sky"-Reporter Patrick Berger am Dienstagmorgen. Zwar sind es noch vier Tage hin, ehe der BVB zur schwierigen Auswärtsaufgabe beim wiedererstarkten 1. FC Union Berlin antreten wird (Samstag ab 15:30 Uhr).

Laut dem Medienbericht ist allerdings schon jetzt klar, dass die Schwarz-Gelben in der Hauptstadt erneut ohne ihren Keeper auskommen müssen. Kobel laboriere derzeit weiterhin an einer Adduktorenverletzung, die ihn zuletzt schon im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim zum Zuschauen zwang. Bis Samstag wird er wohl nicht mehr rechtzeitig fit werden, sodass das Warten auf den Stammkeeper und Leistungsträger aus BVB-Sicht weitergehen wird.

BVB-Star Süle meldet sich nach Krankheit wieder zurück

Ohne seinen Vize-Kapitän zwischen den Pfosten weist der BVB in dieser Saison eine erschreckend schwache Bilanz auf. In der letzten Woche blieben die Dortmunder gegen PSV Eindhoven in der Champions League (1:1) und gegen 1899 Hoffenheim in der Bundesliga (2:3) ohne Sieg, auch beim Torlos-Remis in Heidenheim hatte Kobel nicht im BVB-Kasten gestanden.

Insgesamt haben die Westfalen in dieser Saison nur eines der fünf Pflichtspiele gewonnen, in denen Kobel nicht das Dortmunder Tor hütete.

Bessere Nachrichten vermeldete "Sky" derweil von Innenverteidiger Niklas Süle. Der deutsche Nationalspieler trainierte schon am Montag wieder mit der Mannschaft und fühle sich nach überstandener Krankheit wieder gesund und fit.

Am Dienstag haben die Dortmunder trainingsfrei, ehe ab dem Mittwoch die Spielvorbereitung auf Union Berlin losgeht - mit Niklas Süle, aber ohne Gregor Kobel.