Trotz Tuchel-Aus: FC Bayern behält "Holding Six" im Visier

IMAGO/Martin Rickett

Joao Palhinha steht nach wie vor beim FC Bayern auf dem Zettel

Mit dem Aus von Thomas Tuchel zum Saisonende ändern sich zwangsläufig auch die Transfer-Pläne des FC Bayern. Im Fall von Joao Palhinha vom FC Fulham bleibt aber angeblich alles wie gehabt.

Wie das englische Portal "Football Insider" mit dem Verweis auf eigene Quellen berichtet, steht Fulhams Abräumer Joao Palhinha beim FC Bayern nach wie vor hoch im Kurs - obwohl mit Thomas Tuchel einer der lautesten Fürsprecher des Portugiesen im Sommer nicht mehr da ist.

Von seiner Quelle will das Portal erfahren haben, dass der deutsche Rekordmeister nach der Saison einen erneuten Vorstoß beim 28-Jährigen wagen könnte, nachdem dessen Transfer im vergangenen Sommer noch spektakulär auf der Zielgeraden geplatzt war. Sollte der Preis nun stimmen, werden es die Münchner erneut versuchen, heißt es.

"Große Bewunderer" beim FC Bayern für Palhinha

Was in den Augen der Bosse des FC Bayern ein angemessener Preis wäre, ist nicht bekannt und dürfte darüber hinaus davon abhängen, wer die Münchner nach der Saison zu welchem Preis verlässt. So oder so: Laut "Football Insider" gibt es in der Bayern-Chefetage "große Bewunderer" des portugiesischen Nationalspielers.

Unabhängig von der Ablöse stellt sich dem Rekordmeister noch ein weiteres, nicht unerhebliches Problem in den Weg: die Konkurrenz.

Palhinha steht nicht nur im Süden Deutschlands weit oben auf der Einkaufsliste, sondern auch in der Premier League. Dem Bericht zufolge bringen sich auch der FC Liverpool, der FC Arsenal und der FC Chelsea für den Transferpoker in Stellung.

Dass der defensive Mittelfeldspieler im Sommer auf dem Markt sein könnte, deutete Fulhams Sportchef Tony Khan erst vor wenigen Tagen an. Auf die Frage, ob ein Verkauf Palhinhas eine mögliche Option sei, sagte er: "Wenn ein Angebot kommt, das für alle sinnvoll ist, dann muss man das bei jedem Spieler zum richtigen Zeitpunkt in Betracht ziehen."