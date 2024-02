FC Bayern kontaktiert offenbar Hernández

IMAGO/Goal Sports Images

Theo Hernández steht wohl auf der Transferliste des FC Bayern

Dem FC Bayern droht ein vorzeitiger Abschied von Alphonso Davies. Die Münchner schauen sich auf dem Transfermarkt offenbar schon nach einem möglichen Nachfolger um und sollen in diesem Zuge Kontakt zu Theo Hernández von der AC Mailand aufgenommen haben.

Wie das italienische Portal "calciomercato.com" behauptet, hat sich der FC Bayern beim Lager von Theo Hernández erkundigt. Konkrete Informationen gehen aus dem entsprechenden Medienbericht jedoch nicht hervor.

Der französische Nationalspieler wurde bereits in den vergangenen Tagen als potenzieller Bayern-Kandidat gehandelt. "Sport Bild" nannte Hernández als möglichen Nachfolger für Davies, sollte dieser den Verein im Sommer tatsächlich verlassen.

Laut "calciomercato.com" hofft Milan auf eine Vertragsverlängerung mit dem 26-Jährigen. Hernández ist aktuell noch bis 2026 an die Rossoneri gebunden.

FC Bayern: Mega-Summe für Theo Hernández fällig?

Nach Angaben des Portals "milannews.it" ruft der italienische Erstligist eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro für den Linksverteidiger auf.

Sollte tatsächlich ein Klub diesen Betrag für Hernández zahlen, würde er zum teuersten Abwehrspieler aller Zeiten avancieren. Bislang hält Josko Gvardiol diesen Rekord. Für den Kroaten überwies Manchester City im zurückliegenden Sommer aber "nur" rund 90 Millionen Euro an RB Leipzig.

FC Bayern: Geht Davies im Sommer?

Letztlich muss der FC Bayern zunächst einmal Klarheit bezüglich Davies erlangen. Der Kanadier besitzt ein Arbeitspapier bis 2025 in München. Eine Vertragsverlängerung zeichnet sich momentan nicht ab.

Bayerns neuer Sportvorstand Max Eberl kündigte im Rahmen seiner Vorstellung am Dienstag an, das Gespräch mit Davies' Berater "fortführen" zu wollen. "Spieler ablösefrei zu verlieren, möchte kein Klub", betonte der 50-Jährige in diesem Zusammenhang.

Real Madrid will bei Davies offenbar ernst machen.