Leipzig-Star beim FC Barcelona gehandelt

IMAGO/opokupix

David Raum (r.) ist Stammspieler bei RB Leipzig

Mannschaftlich läuft es bisher eher suboptimal beim Tabellenfünften RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga. Doch persönlich spielt David Raum bei den Roten Bullen eine bockstarke Saison, ist unter Marco Rose in diesem Spieljahr absolut unumstritten. Mittlerweile soll sogar der FC Barcelona seine Fühler nach dem deutschen Nationalspieler ausgestreckt haben.

In seiner zweiten Saison bei RB Leipzig hat David Raum alle Zweifel beseitigen können. Neben Torjäger Lois Openda ist der Linksverteidiger der einzige Spieler im Profi-Kader der Sachsen, der in allen 23 Saisonspielen in der Bundesliga bisher in der Startelf stand. Er bringt es mit Abstand auf die meisten Einsatzminuten und gilt als einer der lauf- und einsatzfreudigsten Spieler im Kader des Champions-League-Teilnehmers.

Seine starken Leistungen sind auch in der spanischen LaLiga nicht unbemerkt geblieben. Nach Angaben des türkischen Transferexperten Ekrem Konur soll der FC Barcelona die Situation des Linksfußes aktuell intensiv beobachten.

In der Vergangenheit wurde Raum immer wieder mit Top-Klubs aus der Bundesliga wie dem FC Bayern und dem BVB in Verbindung gebracht, auch aus der englischen Premier League soll es bereits Interessenten an dem 25-Jährigen gegeben haben, der im Sommer 2022 für knapp 26 Millionen Euro Ablöse von der TSG 1899 Hoffenheim an den Cottaweg gewechselt war.

Raum als Linksverteidiger bei RB Leipzig gesetzt

Wie konkret die Katalanen um den deutschen Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan tatsächlich schon an David Raum herangetreten sind, blieb zunächst aber noch offen.

Der Außenverteidiger steht bei den Roten Bullen noch langfristig bis 2027 unter Vertrag. Er kommt in Leipzig als linker Verteidiger zum Einsatz, hat aber auch schon mal den etwas offensiveren Part als linker Schienenspieler oder im Mittelfeld übernommen.