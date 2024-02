Frankfurt hadert wohl mit vermeintlichem Transfer-Fehler

IMAGO/Franziska Gora

Kristijan Jakic (r.) spielt derzeit für den FC Augsburg

Eintracht Frankfurt hat sich in der vergangenen Winter-Transferperiode sehr umtriebig gezeigt, um den Bundesliga-Kader für die Rückrunde weiter zu optimieren. Neben prominenten Zugängen wie Donny van de Beek oder Sasa Kalajdzic wurden auch zahlreiche Spieler auf Leihbasis abgegeben, um Kosten einzusparen und den aufgeblähten Kader zu verkleinern. Nicht alle Personal-Entscheidungen haben sich bis dato als richtig erwiesen.

Aus der Hinrunden-Mannschaft der Eintracht wurden unter anderem Jessic Ngankam, Jens Petter Hauge, Pacten Aaronson, Aurele Amenda und Kristijan Jakic gestrichen, wurden allesamt an andere Klubs im In- und Ausland verliehen.

Vor allem im Falle von Mittelfeld-Abräumer Kristijan Jakic scheinen die SGE-Verantwortlichen das Ausleihgeschäft mit dem FC Augsburg bereits zu bereuen.

Auf den zentral-defensiven Mittelfeld-Positionen haben die Frankfurter nämlich seit Wochen große Personalsorgen.

Ellyes Skhiri fiel zunächst aufgrund des Afrika Cups aus, fehlt nun aufgrund von Rückenproblemen. Ebenfalls verletzt stehen im Moment Kapitän Sebastian Rode mit Knieproblemen und Hugo Larsson mit einer Oberschenkelverletzung nicht zur Verfügung.

Bericht: Eintracht bereut Ausleihe von Jakic

Die Lücke im Mittelfeld der Hessen wurde somit immer größer, die Sorgenfalten bei Cheftrainer Dino Toppmöller immer tiefer. Jüngst musste in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg schon Innenverteidiger Tuta als Sechser ran.

Laut eines "Bild"-Berichts bereuen die Frankfurter mittlerweile, Jakic nicht doch im Winter behalten zu haben. Der Kroate hatte sich im Winter in Richtung FC Augsburg verändert, nachdem er zuvor lediglich einmal in 2023/2024 in der Bundesliga in der Startelf stand. Der 26-Jährige wollte auch selbst wechseln, um sich für den EM-Kader der kroatischen Nationalmannschaft empfehlen zu können.

Beim FC Augsburg hat er bisher sechs Partien bestritten, nach dem Leihgeschäft mit den Fuggerstädtern läuft sein Arbeitspapier in der Main-Metropole noch bis 2026.

2022 hatte Jakic mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen.