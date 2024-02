Irres Gerücht: Kane angeblich offen für Spurs-Rückkehr

IMAGO/Markus Fischer

Harry Kane ist beim FC Bayern unverzichtbar

Erst im vergangenen Wechsel heuerte Harry Kane für eine Rekordsumme beim FC Bayern an. In der Bundesliga überragt der Engländer seitdem mit 27 Toren in gerade einmal 23 Einsätzen. Dennoch soll der Angreifer nicht vollends glücklich sein. Nun machen spektakuläre Gerüchte über eine Rückkehr des 30-Jährigen zu Tottenham Hotspur die Runde.

"Tottenham News" will erfahren haben, dass Harry Kane einer Rückkehr zu den Spurs offen gegenüber steht. Diese Information will das Online-Portal von einem Insider aus dem Umfeld des Londoner Top-Klubs erhalten haben. Hintergrund ist offenbar, dass der englische Torjäger den bereits beschlossenen Abgang von Bayern-Trainer Thomas Tuchel bedauert.

Daher sei es nicht ausgeschlossen, dass der 89-fache Nationalspieler es dem Übungsleiter gleich tut und die bayrische Landeshauptstadt schon im kommenden Sommer wieder verlässt. Zuletzt hatte das britische Portal "HITC" behauptet, dass Kane bei Manchester United als "ideale Option" angesehen wird. Es bestünde ein "konkretes Interesse" am Bayern-Star, hieß es in dem Medienbericht weiter.

Harry Kane beim FC Bayern noch bis 2027 unter Vertrag

Demnach soll der englische Rekordmeister die Verpflichtung eines neuen Torjägers für den kommenden Sommer planen. Den Red Devils wurde bereits vor der laufenden Saison Interesse an Kane nachgesagt. Der gebürtige Londoner entschied sich jedoch für einen Wechsel zum FC Bayern, der knapp 100 Millionen Euro für den Stürmer zahlte und ihn somit zum Rekordtransfer der Bundesliga machte.

Dass die Münchner ihren Torjäger nun nach gerade einmal einem Jahr wieder ziehen lassen, darf auch deshalb stark bezweifelt werden.

Beim Bundesligisten ist der Kapitän der Three Lions mit einem Arbeitspapier bis Juni 2027 ausgestattet. Ein Kauf dürfte somit für alle Interessenten somit äußerst unwahrscheinlich sein.