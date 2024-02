Alonso als Wunschtrainer? Bayern-Coach reagiert

IMAGO/RHR-FOTO

Wechselt Xabi Alonso zum FC Bayern?

Wer folgt beim FC Bayern auf Thomas Tuchel? Die Gerüchteküche brodelt seit Tagen. Xabi Alonso gilt als Wunschlösung. In München könnte der Spanier auf einen alten Bekannten treffen.

Die Basketballer des FC Bayern werden seit dieser Saison von Pablo Laso gecoacht. Der 56-Jährige trainierte zwischen 2011 und 2022 Real Madrid. Hier kreuzten sich die Wege mit Xabi Alonso, der von 2009 bis 2014 für die Königlichen kickte.

Der Fußball-Weltmeister von 2010 arbeitet aktuell ebenfalls in Deutschland, rangiert mit Bayer Leverkusen an der Spitze der Bundesliga. Der 42-Jährige ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge die Wunschlösung des FC Bayern auf die Nachfolge von Thomas Tuchel. Der 50-Jährige verlässt den Rekordmeister am Saisonende.

Laso wurde nun von "Sport Bild" gefragt, ob er sich Alonso beim FC Bayern wünsche. "Ich kenne ihn gut. Er ist ein guter Freund von mir. Xabi hat gezeigt, dass er großartiger Trainer ist und er hat auch schon in München gespielt", antwortete der Basketball-Übungsleiter.

Laso weiter: "Wir werden sehen. Es ist aber nicht meine Entscheidung."

FC Bayern und FC Liverpool im Alonso-Tauziehen?

Der FC Bayern muss auf dem Trainermarkt womöglich mit dem FC Liverpool konkurrieren. Die Reds suchen einen Nachfolger für Jürgen Klopp. Alonso wird aufgrund seiner Vergangenheit an der Anfield Road als heißer Kandidat gehandelt.

Der gebürtige Baske besitzt bei Bayer Leverkusen noch ein Arbeitspapier bis 2026. "Sky" zufolge soll Alonso von seinen Vorgesetzten das Wort haben, die Rheinländer am Saisonende für seine Ex-Klubs FC Bayern oder FC Liverpool verlassen zu dürfen.

Nach Informationen des TV-Senders wäre dann eine Ablösesumme zwischen 15 und 25 Millionen Euro fällig. Eine offizielle Ausstiegsklausel soll es erst für 2025 geben. Laut "Sky" müssten dann rund 15 Millionen Euro überwiesen werden.