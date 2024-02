Medien: FC Bayern muss Eric Dier verpflichten

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Eric Dier muss angeblich beim FC Bayern bleiben

Aus dem Leihgeschäft wird ein fester Transfer: Der FC Bayern muss den englischen Abwehrspieler Eric Dier laut "The Athletic" zur kommenden Saison verpflichten und den Vertrag des 30-Jährigen von den Spurs aus Tottenham übernehmen.

Eigentlich steht Eric Dier nur bis zum Ende der Saison 2023/24 beim FC Bayern unter Vertrag. Danach könnte es für den Engländer zurück nach Tottenham gehen, wo er noch über ein Arbeitspapier bis zum Sommer 2025 verfügt. Doch daraus wird offenbar nichts.

Wie das Portal "The Athletic" berichtet, steht schon jetzt fest, dass der FC Bayern den 30-Jährigen fest verpflichten muss. Die Voraussetzungen dafür, die im Leihvertrag festgelegt wurden, sind demnach bereits erfüllt worden. Bedeutet: Diers Spurs-Vertrag mit einer Laufzeit bis 2025 wird ab sofort zu einem Bayern-Vertrag bis 2025.

FC Bayern muss keine zusätzliche Ablöse zahlen

Eine zusätzliche Ablösesumme müssen die Münchner dem Bericht zufolge nicht zahlen. Die Leihgebühr in Höhe von vier Millionen Euro ist somit gleichbedeutend mit der Ablöse. Der einzige Kostenfaktor, der noch auf den Rekordmeister zukommt, ist der Vertrag des Engländers, der nun ein Jahr länger als bisher läuft. Theoretisch haben die Münchner aber die Möglichkeit, Dier zu transferieren und somit sogar ein Plus-Geschäft zu verbuchen.

Laut "The Athletic" wird es dazu aber wohl nicht kommen, denn angeblich sind die FCB-Bosse mit den Auftritten des Engländers bisher durchaus zufrieden. Die "Sport Bild" hatte hingegen erst vor wenigen Tagen berichtet, dass genau das nicht der Fall ist. Dort hieß es, dass die Führungsetage der Münchner an den Fähigkeiten des Defensivspielers zweifele.

Bisher kam der 30-jährige Engländer in sechs Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister zum Einsatz, vier Mal stand er dabei in der Startelf. Geholt worden war der 49-fache Nationalspieler im Winter, um auf den Personalengpass in der Abwehr zu reagieren.