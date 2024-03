Ausstiegsklausel von VfB-Star wohl viel höher als gedacht

IMAGO/Darius Simka

Chris Führich (r.) ist absoluter Stammspieler beim VfB Stuttgart

Chris Führich ist einer der großen Erfolgsgaranten in der laufenden Bundesliga-Saison beim VfB Stuttgart. Der Flügelspieler stand in allen 23 Bundesliga-Spielen der Schwaben bislang in der Startformation, ist unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß absolut gesetzt im Ländle. Jetzt wurden neue Details zu seinem erst kürzlich verlängerten Vertrag beim VfB enthüllt.

Die Erleichterung war groß bei den Schwaben, als sie vor rund einem Monat verkünden konnten: Das Arbeitspapier mit Stammspieler Chris Führich wurde vorzeitig und langfristig bis 2028 verlängert.

Rund um die Vertragsverlängerung des 26-Jährigen war bislang schon bekannt, dass der neue Kontrakt eine Ausstiegsklausel enthält. Wie hoch diese genau ist, darüber gab es bis zuletzt widersprüchliche Informationen.

"Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg vermeldete jetzt neue Informationen in der Angelegenheit. Laut "Sky"-Infos sind dem VfB Stuttgart nämlich mindestens 20 Millionen Euro garantiert, sollte im kommenden Sommer ein interessierter Klub an die Stuttgarter herantreten und sich Führich für einen VfB-Abschied entscheiden.

VfB Stuttgart hat sieben Punkte Vorsprung auf RB Leipzig

Die Summe kann dem Bericht zufolge sogar noch auf 25 Millionen Euro anwachsen, je nach Abschneiden der Schwaben in der laufenden Bundesliga-Saison. In bisherigen Berichten war von deutlich geringeren Ausstiegsklausen die Rede, zumeist von rund 17 Millionen Euro.

Wie der TV-Sender weiter vermeldete, plane Führich derzeit allerdings überhaupt nicht, dem Klub im Sommer nach drei Spielzeiten den Rücken zuzukehren. Vielmehr wolle er mit dem Überraschungsteam der laufenden Bundesliga-Spielzeit unbedingt in die Champions League einziehen und den Weg mit Cheftrainer Sebastian Hoeneß weiter beschreiten.

Auch im Falle des Verpassens der Königsklasse wolle Führich wohl im Ländle bleiben, also falls Tabellenplatz drei oder vier noch eingebüßt würden. Nach 23 Bundesliga-Spieltagen haben die Schwaben aktuell allerdings ein Polster von sieben Zählern auf den Fünften RB Leipzig.