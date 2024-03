Bayer-Titel fix? "Wäre töricht"

IMAGO/Moritz Mueller

Xabi Alonso ist mit seiner Mannschaft auf Meisterkurs

Bayer Leverkusen spielt die beste Saison der Vereinsgeschichte und greift nach drei Titeln. Ex-Coach und Leverkusen-Legende Christoph Daum äußert sich im exklusiven Interview zu den Titelchancen der Werkself und der Stärke der Mannschaft und ihrem Trainer.

Es ist eine historische Saison für Bayer Leverkusen. Im DFB-Pokal steht das Team im Halbfinale, in der Europa League kann Bayer 04 am Donnerstag gegen Quarabag Agdam (2:2 im Hinspiel) alles fix machen fürs Viertelfinale. Und in der Meisterschaft sieht alles danach aus, als werde es "Vizekusen" bald nicht mehr geben.

Zehn Punkte beträgt der Abstand von Leverkusen auf die Bayern bei noch neun ausbleibenden Spielen. Dass Bayer 04 den Titel auf jeden Fall holt, will Christoph Daum allerdings noch nicht unterschreiben.

Daum hofft, festlegen will er sich noch nicht

"Ich hoffe es auf jeden Fall. Das wäre sehr, sehr gut für alle handelnden Personen in Leverkusen, wo eigentlich seit Jahren gute Arbeit geleistet wird", sagte Daum im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de.

Ganz sicher ist er sich aber noch nicht, auch aus eigener Erfahrung als Fenerbahce-Trainer oder seiner Zeit in Leverkusen. "Wir alle wissen, wie töricht es ist, wenn man über das Fell des Bären spricht, bevor er erlegt ist", so Daum. "Aber es sieht alles sehr, sehr gut aus. Sie haben eine gute Startposition."

Als schwierigsten Titel stuft er die Europa League ein, wo unter anderem noch Giganten wie der FC Liverpool warten könnten. Es sei aber auch eine riesige Herausforderung, Deutscher Meister zu werden und den DFB Pokal zu gewinnen. Was Leverkusen in diesem Jahr auszeichne, ist die "unheimliche Ausgeglichenheit". "Sie haben einen so breit aufgestellten Kader, der ist vielleicht nicht so hochkarätig besetzt wie der von Bayern München, aber in der Breite sind sie gigantisch gut aufgestellt", analysiert Daum.

Eine große Rolle spiele zudem Trainer Xabi Alonso und dessen Handling mit den Spielern. Der Spanier verstehe es selbst in Situationen, in denen Profis verletzungsbedingt ausfallen oder zum Afrika-Cup weg müssen, sofort wieder Spieler nach kommen zu lassen. Damit gebe er allen eine "Gewissheit", so Daum: "Du bist unheimlich wichtig für unseren Erfolg. Wir brauchen dich. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wann das der Fall sein wird, aber um unsere hoch gesteckten Ziele zu erreichen, brauchen wir jeden von euch,"

Auch erste Niederlage wird Leverkusen nicht stoppen

Daher herrsche bei der Werkself ein "sehr gutes, intaktes Mannschaftsgefüge", in dem jeder weiß, er kann jederzeit gebraucht werden, wenn ein anderer Spieler ausfällt. "Und das ist auch wieder eine Stärke, das Xabi Alonso dann eine Grundspielweise reingebracht hat. Egal gegen wen sie spielen, Leverkusen behält seine Spielweise immer bei."

Auch das Team um das Team herum funktioniere im Augenblick "sehr, sehr gut", sagt Daum. "Ich glaube auch nicht, dass irgendwo mal so eine Niederlage, die ja zwangsläufig irgendwann mal in einem der drei Wettbewerbe kommen wird, die in irgendeiner Art und Weise aus der Bahn wirft."