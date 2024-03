Frankfurt von BVB-Gerüchten um Pacho unbeeindruckt

IMAGO/HMB Media

Willian Pacho von Eintracht Frankfurt soll beim BVB auf dem Zettel stehen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund soll ein Auge auf Willian Pacho von Eintracht Frankfurt geworfen haben. Von den BVB-Gerüchten ist die SGE aber offenbar völlig unbeeindruckt.

Transfer-Reporter Ekrem Konur hatte am Mittwoch berichtet, dass Willian Pacho ins Visier von Borussia Dortmund geraten ist.

Demnach beobachtet der BVB die Situation des Abwehrspielers. Weitere Details zu den angeblichen Gedankenspielen wurden allerdings nicht verraten.

Die Frankfurter sind wegen der Gerüchte aber wohl nicht besorgt. Laut "Bild" lassen die Spekulationen die SGE-Verantwortlichen kalt.

Demnach wird es bei den Hessen für äußert unrealistisch gehalten, dass Leistungsträger in naher Zukunft zur direkten Konkurrenz nach Dortmund wechseln. Der sportliche Unterschied zwischen dem BVB und der Eintracht sei mittlerweile zu klein.

Sollte ein Leistungsträger einen Abschied in Betracht ziehen, dann eher zu einem größeren Klub als Dortmund, so das Boulevardblatt.

Dem Bericht zufolge ist außerdem schwer vorstellbar, dass der BVB bereit ist, die angeblich geforderte Ablösesumme für Pacho zu zahlen. Laut "Sky" hat die SGE dem Innenverteidiger ein Preisschild von 60 Millionen Euro verpasst.

Dem TV-Sender zufolge strecken auch der FC Liverpool und der FC Arsenal die Fühler nach dem Ecuadorianer aus.

Pacho ist bei Eintracht Frankfurt gesetzt

Pacho war im Sommer 2023 von Royal Antwerpen zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Neun Millionen Euro wechselten damals den Besitzer. Bei den Hessen unterschrieb der 22-Jährige einen langfristigen Vertrag bis 2028.

In Frankfurt ist Pacho in der Innenverteidigung gesetzt. In dieser Saison stand er bereits in 35 Pflichtspielen auf dem Platz. Einzig in der ersten Runde des DFB-Pokal gegen Lokomotive Leipzig (7:0) stand der Nationalspieler nicht über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen.

Auch am Sonntag (17:30 Uhr) im direkten Duell zwischen Dortmund und Frankfurt wird Pacho wohl wieder in der Startelf stehen.