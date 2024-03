Bundesliga-Konkurrent heiß auf Profi von Werder Bremen

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Wechselt Nick Woltemade von Werder Bremen innerhalb der Bundesliga?

Nick Woltemade kickt seit der Jugend bei Werder Bremen und etablierte sich zuletzt als erweiterte Stammkraft. Seinen auslaufenden Vertrag an der Weser hat der 22-Jährige allerdings noch nicht verlängert. Ein Bundesliga-Konkurrent soll nun die Fühler ausstrecken.

Dabei handelt es sich laut "Bild" um die TSG 1899 Hoffenheim. Außerdem sollen sich gleich mehrere ausländische Vereine um den Mittelstürmer bemühen. "4-4-2.ch" zufolge ist Woltemade ein Thema bei den Schweizer Erstligisten FC Basel und FC Lugano, mit denen es in der Vergangenheit demnach schon Gespräche gab.

Der dänische Top-Klub FC Midtjylland sowie Union Saint-Gilloise aus Belgien sollen ihn ebenfalls auf dem Zettel haben.

Allerdings würde auch Werder gerne weiter mit dem Eigengewächs zusammenarbeiten. "Wir haben weiter großes Interesse, mit ihm zu verlängern. Es gibt keine Deadline. Aber für alle wäre wünschenswert, schnell eine Lösung zu finden", sagte der designierte Geschäftsführer Clemens Fritz.

Werder Bremen: Noch kein Profi-Tor für Woltemade

Woltemade wiederum soll aber die sportliche Wertschätzung in Bremen vermissen. Erst zuletzt verschaffte ihm Trainer Ole Werner mehr Spielminuten, zuvor musste er sich meist mit Kurzeinsätzen begnügen. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass der 1,98-Meter-Hüne noch immer auf sein erstes Profi-Tor im Werder-Dress wartet.

Woltemade war im Alter von acht Jahren in die Bremer Nachwuchsabteilung gewechselt. 2022/2023 verliehen ihn die Grün-Weißen nach starken Leistungen in der U17 und U19 an den damaligen Drittligisten SV Elversberg. Die Saarländer führte er mit 27 Torbeteiligungen (17 Treffer, zehn Vorlagen) in die 2. Bundesliga. Im vergangen Sommer kehrte er dann zu seinem Jugendverein zurück.

Dort ist Woltemades Zukunft jetzt aber allem Anschein nach offen. Bitter für Werder: Sollte sich der Youngster zu einem Abgang entschließen, müssten sein neuer Arbeitgeber keine Ablöse an die Weser überweisen. Woltemades Marktwert wird immerhin auf rund zwei Millionen Euro taxiert.