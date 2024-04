Rückkauf-Klausel für Kane? Transfer-Insider reagiert

IMAGO/Jerry Andre

Harry Kane ist Rekord-Einkauf des FC Bayern

Der FC Bayern konnte Harry Kane im vergangenen Sommer nach einem wochenlangen Transfer-Poker von Tottenham Hotspur loseisen. Eine klassische Rückkauf-Klausel ist damals wohl nicht vereinbart worden.

"Nein, im Moment habe ich keine Bestätigung dafür", äußerte sich Transfer-Reporter Fabrizio Romano bei "The Spurs Chat Podcast" zu diesem Thema.

Der italienische Journalist möchte vielmehr von einem "Gentleman's Agreement" erfahren haben. Sollte sich der FC Bayern in Zukunft von Kane trennen wollen, würde Tottenham über die Pläne informiert werden, so der Tenor.

"Es ist keine traditionelle Rückkaufklausel, bei der man hingeht und das Geld hinlegt und der Spieler am nächsten Tag zurückkommt", berichtete Romano.

"Wir müssen die Zukunft abwarten, aber aktuell kann ich garantieren, dass Kane nur auf Bayern fokussiert ist und Bayern ist sehr glücklich mit Kane", nahm der Transfer-Insider den Spurs-Fans die Illusionen von einer zeitnahen Rückkehr der Klublegende.

Geht Harry Kanes Titel-Fluch beim FC Bayern weiter?

Der FC Bayern hatte Kane im vergangenen Sommer für rund 95 Millionen Euro verpflichtet - Vereinsrekord. Der 30-Jährige ist in einer schwierigen Saison für den deutschen Rekordmeister eine verlässliche Konstante. Kane kommt in bislang 36 Pflichtspieleinsätzen auf 37 Tore.

Der englische Nationalspieler muss sich aber möglicherweise trotzdem weiter auf den ersten Titel seiner Karriere gedulden. Der FC Bayern liegt in der Fußball-Bundesliga derzeit 13 Punkte hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Im DFB-Pokal setzte es ein krachendes Zweitrunden-Aus gegen den 1. FC Saarbrücken.

Die einzig realistische Titel-Chance bleibt in der Champions League. Doch hier treffen die Münchner im Viertelfinale auf den formstarken FC Arsenal. Will der FC Bayern in der Königsklasse weiterkommen, muss eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur jüngsten 0:2-Pleite gegen den BVB her.