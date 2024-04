Real Madrid lässt bei Wirtz nicht locker

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Verlässt Florian Wirtz Bayer Leverkusen?

Zuletzt zeichnete sich immer mehr ab, dass Florian Wirtz auch in der kommenden Saison bei Bayer Leverkusen spielen wird. Dennoch bleibt der Mittelfeldspieler im Visier von Real Madrid.

Wie das Portal "Defensa Central" berichtet, haben die Königlichen in Wirtz den perfekten Nachfolger für Toni Kroos ausgemacht - auch wenn der Youngster im Mittelfeld deutlich offensiver agiert als der Weltmeister von 2014.

Demnach will Real im Sommer 2025 versuchen, den Bayer-Star nach Spanien zu locken. In den Zukunftsplänen des Rekordmeisters spiele der 20-Jährige eine wichtige Rolle.

Der Vertrag von Toni Kroos bei Real Madrid ist noch bis 2024 datiert. Eine Verlängerung um ein Jahr ist laut übereinstimmenden Medienberichten aber bereits beschlossene Sache.

Bayer-Boss mit Wirtz-Ansage

Einen Wirtz-Wechsel im kommenden Sommer wird es wohl nicht geben. Im spanischen Radiosender "Onda Cero" stellte Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro klar, dass Wirtz "mit hundertprozentiger Sicherheit" bei der Werkself bleibt.

"Dass Xabi Alonso bleibt, ist ein zusätzlicher Anreiz", fügte der Spanier in dem am Ostersonntag veröffentlichten Interview hinzu. Trainer Alonso hatte am Freitag verkündet, trotz mutmaßlich zahlreicher Angebote von Top-Klubs bei Bayer bleiben zu wollen.

Auch Hans Wirtz, Vater und Berater des Shootingstars, deutete zuletzt in der "Sport Bild" an, dass sein Sohn auch in der Saison 2024/2025 das Bayer-Trikot tragen wird: "Wenn Florian in der nächsten Saison mit Leverkusen in der Champions League spielt, geht er in die nächste Ausbildungsphase."

Am Wochenende hat der Bundesliga-Tabellenführer die Qualifikation für die Königsklasse bereits perfekt gemacht. Die Schützlinge von Trainer Xabi Alonso haben durch den Comeback-Sieg gegen die TSG Hoffenheim (2:1) 73 Zähler auf dem Konto. Der Vorsprung auf die fünftplatzierten Leipziger beträgt 23 Punkte.