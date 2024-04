RB Leipzig bei Xavi Simons wohl chancenlos

IMAGO/Roger Petzsche

Xavi Simons wird wohl nicht über den Sommer hinaus bei RB Leipzig bleiben

Noch bis zum Saisonende ist Xavi Simons von Paris Saint-Germain an RB Leipzig ausgeliehen. Der Bundesligist würde den 20-jährigen Niederländer zu gerne über die Spielzeit hinaus halten. Die Chancen auf einen Verbleib des Youngster stehen offenbar aber schlecht.

Informationen von "Footmercato.com" zufolge spielt der Oranje-Star in den Planungen des französischen Serienmeisters nämlich eine "wichtige Rolle". PSG-Trainer Luis Enrique hat sich demnach für eine Sommer-Rückkehr des gebürtigen Amsterdamers ausgesprochen.

Auch Sportchef Luis Campos sei "sehr zufrieden" mit den Leistungen des 13-fachen Nationalspielers, der in dieser Saison mit sieben Treffern und elf Vorlagen in 27 Bundesliga-Partien auf sich aufmerksam machte, heißt es weiter. Auch er spreche sich für eine Rückkehr des Offensiv-Juwels in den PSG-Kader aus.

RB Leipzig: PSG will Xavi Simons als Mbappé-Ersatz

Der sich andeutende Abgang von Kylian Mbappé habe die Kaderplanung in der französischen Hauptstadt kräftig durcheinandergewirbelt. Nach Ansicht der Klub-Bosse stelle der niederländische Kreativspieler den idealen Ersatz für den französischen Superstar dar, der sich vermutlich Real Madrid anschließen wird.

Zunächst habe PSG gar nicht geplant, Simons bereits am Ende der laufenden Saison zurückzuholen. "Footmercato.com" zufolge habe die Causa Mbappé "die Karten neu gemischt". Bei RB Leipzig hat man derweil die Hoffnungen auf einen Verbleib des ehemaligen Barca-Juniors noch nicht aufgegeben.

"Er fühlt sich bei uns elementar wohl. Er weiß den Standort absolut zu schätzen, hier kann er einfach Xavi sein. Dieses Unaufgeregte ist unsere Basis. Wie gesagt: Jetzt genießen wir erst mal, mit so einem Spieler die bestmögliche Saison zu spielen. Und wenn es nach der Spielzeit so weit ist, werden wir unseren Kampf um ihn weiter intensivieren", gab Sportchef Rouven Schröder im "kicker" die Richtung vor.

Die Chancen auf eine Weiterbeschäftigung von Simons dürfte durch die jüngsten Entwicklungen allerdings deutlich geschrumpft sein.