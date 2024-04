"Das macht ihn aus": Thioune schwärmt von Alonso

Firo/SID/Ralf Ibing

Respektvolle Begegnung: Xabi Alonso und Daniel Thioune

Daniel Thioune vom Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf schwärmt von seinem Trainer-Kollegen Xabi Alonso.

"Er kommt nach dem Spiel direkt zu mir und wünscht mir viel Glück, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen", sagte Thioune nach dem 0:4 (0:3) im DFB-Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen. "Er hat gerade das Finale erreicht, er hätte auch auf den Zaun klettern können. Aber das macht diesen Sportler, diesen Menschen und diesen Trainer einfach aus."

Alonso hatte unmittelbar nach Schlusspfiff den Kontakt zum Kollegen an der Seitenlinie gesucht, diesen getröstet und dem Zweitliga-Dritten viel Erfolg im Aufstiegskampf gewünscht.

Thioune sah das "als Auftrag an, damit wir nächstes Jahr nochmal hierher kommen und ich den Kollegen wieder treffe". Was Alonso mit Triple-Anwärter Bayer in dieser Saison leistet, verfolge Thioune "mit absoluter Hochachtung und Demut".