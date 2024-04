Leverkusen-Star lässt Zukunft offen

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen soll beim FC Bayern auf dem Zettel stehen

Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen soll bei zahlreichen Topklubs auf dem Zettel stehen - auch der FC Bayern hat wohl die Fühler ausgestreckt. Der Niederländer ließ seine Zukunft nun offen.

FC Bayern, Real Madrid, Manchester United, Manchester City - die Liste der Klubs, bei denen Frimpong in den vergangenen Wochen gehandelt wurde, ist lang und äußert prominent.

Der Mittelfeldspieler äußerte sich nun zu seiner Zukunft. "Im Moment bin ich in Leverkusen", sagte der 23-Jährige vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen West Ham United.

Frimpong ergänzte: "Es ist eine aufregende Saison. Mein ganzer Fokus liegt darauf. Ich mache mir keine Gedanken, ob ich bleibe oder solche Dinge."

Ein klares Bekenntnis zu Bayer Leverkusen klingt anders.

Frimpongs Vertrag beim designierten Bundesliga-Meister ist noch langfristig bis 2028 datiert. In seinem Arbeitspapier soll aber eine erfolgsabhängige Ausstiegsklausel in Höhe von 40 bis 45 Millionen Euro verankert sein.

"Sky" hatte zuletzt berichtet, dass die Entscheidung von Chefcoach Xabi Alonso, über den Sommer hinaus in Leverkusen zu bleiben, positiven Einfluss auf die Zukunft Frimpongs bei den Rheinländern haben könnte.

Dazu passen die Aussagen des niederländischen Nationalspielers über seinen Vereinstrainer. "Er hat Leverkusen verändert. Alle Spieler spüren das", schwärmte er von dem Spanier. Über die Entscheidung Alonsos war Frimpong "sehr glücklich".

Frimpong winkt zweites Triple

Mit Bayer Leverkusen kann Frimpong in dieser Saison drei Titel gewinnen. Am Donnerstag empfängt die Werkself im Viertelfinalhinspiel der Europa League den englischen Klub West Ham United. Am Wochenende kann Leverkusen zudem die erste deutsche Fußball-Meisterschaft der Vereinshistorie perfekt machen. Auch das Endspiel im DFB-Pokal hat Alonsos Mannschaft erreicht.

Frimpong kennt das Gefühl bereits, drei Titel in einer Saison zu gewinnen. 2020 gewann er mit Celtic Glasgow die schottische Meisterschaft, den schottischen Pokal und den Ligapokal. "Das war ein tolles Gefühl", sagte er: "Ich spiele Fußball, weil ich es mag, Trophäen zu gewinnen - so viele Trophäen wie möglich."