Medien: Schalke 04 tütet ersten Sommer-Neuzugang ein

Marc Wilmots hat offenbar den ersten Neuzugang für den FC Schalke 04 gefunden

Noch ist unklar, ob der FC Schalke 04 auch in der nächsten Saison in der 2. Bundesliga spielt. Trotzdem bastelt Sportdirektor Marc Wilmots längst am Kader für die kommende Spielzeit. Mit einem Neuzugang sind sich die Königblauen offenbar bereits einig.

Wie die "Bild" schreibt, hat sich der Revierklub die Dienste von Anton Donkor gesichert. Der Linksverteidiger kommt im Sommer ablösefrei von Eintracht Braunschweig nach Gelsenkirchen, so der Bericht.

Bei der Eintracht war der dynamische Außenverteidiger zuletzt in einer Fünferkette die Stammbesetzung auf der linken Schiene. Dort machte Donkor besonders durch seinen Offensivdrang auf sich aufmerksam.

Der 26-Jährige gehört zu den schnellsten Spielern der 2. Bundesliga. Im defensiven Bereich offenbarte er in den letzten Monaten aber immer wieder Schwächen - vor allem, wenn er in einer Viererkette zum Einsatz kam.

FC Schalke 04 weiter in Abstiegsgefahr

Auf Schalke könnte Donkor künftig den Kaderplatz von Thomas Ouwejan übernehmen. Der Niederländer besitzt nur noch einen Vertrag bis Saisonende. Laut "Bild" soll dieser nicht verlängert werden.

Stammkraft auf der linken Seite war in den letzten Wochen ohnehin der Engländer Derry Murkin, der bis 2026 an Schalke gebunden ist.

Noch ist Donkors Wechsel zu den Knappen aber nicht final. Dem Bericht zufolge muss Schalke den Klassenerhalt schaffen, damit der ausgehandelte Deal greift.

Einen Monat vor Saisonende kämpft die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts weiterhin um die Rettung. Vor dem 29. Spieltag trennten Schalke nur zwei Punkte von Eintracht Braunschweig auf dem Relegationsrang.

Sollte der Traditionsklub tatsächlich erneut absteigen, wäre nicht nur der Donkor-Deal Makulatur. Angeblich besitzt kein einziger Spieler im Kader einen gültigen Vertrag für die 3. Liga. Trainer Geraerts wird den Verein wohl selbst beim Klassenerhalt verlassen, heißt es.