Matthäus adelt Leverkusen - und stichelt gegen den FC Bayern

IMAGO/Jan Huebner

Lothar Matthäus stichelte gegen den FC Bayern

In seiner "Sky"-Kolumne hat Lothar Matthäus den frisch gebackenen Meister der Fußball-Bundesliga Bayer Leverkusen und höchsten Tönen gelobt - und gegen den FC Bayern gestichelt.

"Durch die Teilnahme an der Europe League und dem Erreichen des Endspiels im DFB-Pokal hatte Leverkusen in dieser Saison mehr Spiele als die Konkurrenz", schrieb Matthäus und führte weiter aus: "Verletzungen sind ein Thema, das gerade auch beim FC Bayern diskutiert wird. Leverkusen hat nach 29 Spieltagen in der Bundesliga nur einen Verletzten. Das zeigt, dass auch in diesem Bereich alles stimmt."

Rund um den FC Bayern hatte es zuletzt hitzige Diskussionen über das anhaltende Verletzungspech in dieser Saison gegeben. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann äußerte am Wochenende den Verdacht, dass dies mit falschem Training zusammenhängen könnte. Während Thomas Tuchel diese These kopfschüttelnd unkommentiert ließ, wertete Stefan Effenberg sie als "völligen Quatsch".

Der "Tiger" sagte bei "Sport1", dass es schlicht und ergreifend Pech sei und es einfach gewisse Spieler gebe, die verletzungsanfälliger seien als andere.

"Xabi Alonso hat es geschafft"

In der Kolumne adelte Matthäus Bayer Leverkusen und Trainer Xabi Alonso. "Der Meistertitel für Bayer Leverkusen ist einer der verdientesten der deutschen Fußballgeschichte, wenn nicht sogar der am meisten verdiente", so der Rekordnationalspieler.

Über Alonso schrieb Matthäus: "Für einen Trainer ist es schwierig, alle Spieler zufriedenzustellen, aber Xabi Alonso hat es geschafft. Er hat nicht nur die ersten 13, 14 Spieler, sondern das gesamte Team hinter sich gebracht. Er hat den Bus geparkt, alle einsteigen lassen, alle hatten Spaß und jeder hat sich wichtig gefühlt."

Alonso werde daher zurecht als Vater des Erfolgs gefeiert. Allerdings hob Matthäus auch die Arbeit von Simon Rolfes und Fernando Carro hervor. Das Trio "hat mit viel Überlegung und großem Fußballfachwissen einen herausragenden Kader zusammengestellt, bei dem alle Rädchen ineinandergreifen".