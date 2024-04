Details zum Nübel-Deal enthüllt

IMAGO/Laci Perenyi

Alexander Nübel ist vom FC Bayern an den VfB Stuttgart verliehen

Alexander Nübel hat seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2029 verlängert. Der Keeper wird allerdings für voraussichtlich zwei weitere Jahre an den VfB Stuttgart verliehen. Nun wurden weitere Details des Deals enthüllt.

Wie "Sky" berichtet, hängt der Zeitpunkt von Nübels Rückkehr zum FC Bayern direkt mit der Zukunft von Manuel Neuer zusammen.

Sollte der Weltmeister von 2014 seinen 2025 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, könnten die Münchner Nübel kostenlos zurückholen, so der TV-Sender. Dabei müsse allerdings eine festgelegte Frist eingehalten werden.

Sollte Neuer allerdings wie erwartet bis 2026 weiter beim FC Bayern spielen, würde Nübel erst in zwei Jahren als Nummer eins an die Säbener Straße kommen. Im dem Fall würde sich sein Vertrag automatisch bis 2030 verlängern, heißt es weiter.

Der FC Bayern und der VfB Stuttgart hatten den Deal am Freitag bestätigt.

"Ich bin sehr glücklich über diese Entscheidung und das Vertrauen, das mir der FC Bayern entgegenbringt, gleichzeitig fühle ich mich in Stuttgart sehr wohl. Ich will mit dem VfB erfolgreich sein und so auch persönlich die nächsten Schritte gehen", sagte Nübel in einer Mitteilung des FC Bayern.

Sportvorstand Max Eberl betonte: "Wir sind sehr froh, dass wir uns mit Alexander Nübel auf eine langfristige Verlängerung unserer Zusammenarbeit geeinigt haben. Er hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt und zählt zu den besten deutschen Torhütern."

Nübel beim VfB Stuttgart ein "entscheidender Faktor"

"Alex Nübel hat sich im vergangenen Sommer auf Anhieb in die Mannschaft integriert und ist schnell zu einem entscheidenden Faktor in unserem Spiel geworden. Er strahlt eine enorme Ruhe und Sicherheit aus und hat damit einen erheblichen Anteil an unserer bislang so positiv verlaufenden Saison", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Nübel stand bisher in 29 Pflichtspielen für den VfB Stuttgart im Tor und etablierte sich direkt zu einem sicheren Rückhalt bei den Schwaben.