IMAGO/osnapix / Hirnschal

Julian Brandt (r.) trifft am Sonntag auf seinen Ex-Klub

Nach der 4:2-Gala in der Champions League gegen Atlético Madrid am letzten Dienstag geht es für Borussia Dortmund am 21.04.2024 in der Fußball-Bundesliga weiter. Am Sonntagabend (ab 17:30 Uhr) stellt sich der neue deutsche Meister Bayer Leverkusen im Signal Iduna Park vor. Wo wird die Partie BVB gegen Leverkusen live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Bereits fünf Spieltage vor Saisonende steht Bayer Leverkusen als neuer Deutscher Fußball-Meister fest. Die Mannschaft von Star-Trainer Xabi Alonso spielt eine sagenhafte Saison in der Bundesliga und hat noch die Chance, eine komplette Spielzeit lang ohne eine einzige Niederlage zu bleiben.

Um diesen Bundesliga-Rekord weiterhin erreichen zu können, muss Leverkusen auch im Dortmunder Signal Iduna Park etwas Zählbares mitnehmen. Dieses Unterfangen scheint in der laufenden Bundesliga-Saison durchaus machbar, haben die Schwarz-Gelben doch schon vier Heimniederlagen kassiert.

Der BVB selbst hat ebenfalls nichts zu verschenken, liefert er sich mit RB Leipzig doch seit Wochen ein heißes Rennen um den vierten Tabellenplatz. Dieser würde definitiv zur erneuten Teilnahme an der Champions League berechtigen und soll daher aus Dortmunder Sicht unbedingt wieder erreicht werden.

Kann der BVB den deutschen Meister bezwingen? Baut Bayer Leverkusen seine Super-Serie auch in Dortmund weiter aus? Und wo wird die Partie zwischen Borussia Dortmund und den Rheinländern live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft BVB gegen Bayer Leverkusen live im TV und Stream