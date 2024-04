Leipzig-Torjäger weckt Begehrlichkeiten

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Benjamin Sesko (r.) von RB Leipzig weckt Begehrlichkeiten

Über einen Abschied im Sommer von Benjamin Sesko vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig wird seit Wochen spekuliert. Ein Premier-League-Trio könnte bei dem Torjäger nun Ernst machen. Sind auch der FC Bayern und der BVB weiter interessiert?

Wie es bei "TEAMtalk" heißt, strecken mit dem FC Chelsea, Manchester United und Newcastle United gleich drei England-Klubs die Fühler nach Sesko aus.

Gerade Newcastle verstärke die Bemühungen um den Slowenen und wolle versuchen, die anderen Interessenten auszustechen, heißt es weiter.

Demnach passt Sesko perfekt ins Anforderungsprofil der Magpies. Außerdem spreche für den Leipziger, dass er im Sommer wohl verhältnismäßig günstig zu haben ist.

Ausstiegsklausel bei Sesko?

Zwar ist Seskos Vertrag bei den Sachsen noch langfristig bis 2028 datiert. In seinem Arbeitsvertrag ist laut "Sky" aber eine Klausel verankert, die es ihm ermöglicht, RB im kommenden Sommer für 50 Millionen Euro zu verlassen. Im Sommer hatte Leipzig noch 24 Millionen Euro an RB Salzburg überwiesen.

Da Sesko vor seinen Entscheidung für ein Engagement bei RB Leipzig auch andere Angebote vorliegen hatte, war der Klub dem TV-Sender zufolge gezwungen, dem Spieler die Ausstiegsklausel zu gewähren. Ansonsten hätte man den Transfer wohl nicht realisieren können, heißt es.

BVB und FC Bayern an Sesko interessiert?

Sesko wurde zuletzt bei zahlreichen Klubs gehandelt. Mit dem Bundesliga-Duo FC Bayern und Borussia Dortmund sowie Manchester United, dem FC Chelsea und dem FC Arsenal aus England sollen seine starken Leistungen in dieser Saison gleich fünf Topteams auf den Plan gerufen haben. Das berichtete Transfer-Insider Ekrem Konur Ende März.

Sesko erzielte in dieser Saison in 37 Pflichtspielen bereits 13 Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. In den vergangenen elf Bundesligaspielen trug sich der 20-Jährige nur drei Mal nicht in die Scorerliste ein.