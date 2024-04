FC Bayern hofft offenbar auf Transfer von Dani Olmo

IMAGO/Martin Stein

Offenbar Kandidat beim FC Bayern: Dani Olmo

Im Sommer könnte Dani Olmo RB Leipzig nach viereinhalb Jahren im Verein den Rücken kehren. Zahlreiche Klubs bringen sich beim Spanier bereits in Stellung - darunter offenbar auch der FC Bayern.

Trotz eines laufenden Vertrags bis 2027 kann der 25-Jährige allem Anschein nach dank einer Klausel für 60 Millionen Euro wechseln.

Olmo wird zwar nachgesagt, sich in Leipzig weiterhin wohl zu fühlen, zugleich soll er aber von seinem nächsten Karriereschritt träumen. Dieser soll den Edeltechniker zu einem Anwärter auf den Champions-League-Titel führen.

Hier kommt der FC Bayern ins Spiel: Wie der türkische Transfer-Experte Ekrem Konur berichtet, zählt der frischgebackene Königsklassen-Halbfinalist zum Bewerberkreis für den spanischen Nationalspieler.

Verletzungsbedingt kam Olmo in der laufenden Saison deutlich seltener zum Einsatz als geplant. Erst bremste ihn eine Knieblessur wochenlang aus, danach eine Schultereckgelenkssprengung.

So stehen 2023/2024 beim Offensiv-Star, der aus der Nachwuchsschmiede des FC Barcelona stammt, bis hierhin nur 22 Pflichtspiele zu Buche. Seine Ausbeute: Acht Tore, fünf Vorlagen.

FC Bayern müsste für Dani Olmo das Festgeldkonto plündern

Neben dem FC Bayern sollen zahlreiche Größen aus England und Spanien um Olmo werben. Als aussichtsreichste Kandidaten gelten Barca und Manchester City, auch dem FC Chelsea, dem FC Arsenal und Manchester United wird Interesse nachgesagt.

Wo auch immer der begehrte Rechtsfuß am Ende landen wird - sein künftiger Arbeitgeber wird tief in die Tasche greifen müssen. Neben der Ablöse könnte ein Paket von weiteren 40 bis 50 Millionen Euro hinzukommen, je nachdem, ob Olmo für vier oder fünf Jahre unterschreibt. Seine Gehaltsforderungen sollen sich auf mindestens zehn Millionen Euro pro Saison belaufen.

Der Kreativkopf hatte einst in Kroatien bei Dinamo Zagreb den Durchbruch geschafft und sich so ins europäische Schaufenster gespielt Im Januar 2020 schlug RB Leipzig schließlich zu und holte Olmo für 29 Millionen Euro in die Fußball-Bundesliga.