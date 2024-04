Neid auf Neuer? Ex-Bayern-Keeper lässt aufhorchen

O.Behrendt via www.imago-images.de

Ron-Thorben Hoffmann (l.) spielte beim FC Bayern mit Manuel Neuer zusammen

Beim FC Bayern blieb Ron-Thorben Hoffmann der Durchbruch einst verwehrt, mittlerweile zählt der 25-Jährige aber zu den stärksten Torhütern der 2. Bundesliga. Dass es in München für ihn nicht zur Nummer eins gereicht hat, hängt dem Keeper nicht nach.

Mit Eintracht Braunschweig steckt Ron-Thorben Hoffmann im Abstiegskampf der 2. Liga fest, die insgesamt positive Entwicklung der Löwen im neuen Jahr macht dem Schlussmann jedoch Mut.

Im Tor der Niedersachsen hat sich der gebürtige Rostocker zum Rückhalt entwickelt, in 28 Begegnungen hielt Hoffmann immerhin fünf Mal die Null.

Kein Wunder also, dass längst auch andere Klubs auf den Ex-Münchner aufmerksam geworden sind. Stand jetzt wäre er im Sommer ablösefrei zu haben, sein aktueller Vertrag läuft am 30. Juni aus.

Dass er sich in Braunschweig etabliert hat, liegt Hoffmann zufolge auch an seiner besonderen Ausbildung beim deutschen Rekordmeister.

"Beim FC Bayern mussten wir jedes Spiel gewinnen. Alles andere wird nicht akzeptiert. Die FCB-DNA ist extrem in mir verankert", verriet der Torwart im Interview mit dem "kicker".

FC Bayern setzt auf Neuer und Nübel - Hoffmann findet's gut

An der Säbener Straße bilden Manuel Neuer und Sven Ulreich weiterhin ein zuverlässiges Duo im Tor. In ein bis zwei Jahren könnte es allerdings zur Wachablösung kommen, der momentan nach Stuttgart verliehene Alexander Nübel verlängerte erst kürzlich bis 2029 in München.

Neid auf seine Ex-Konkurrenten verspürt Hoffmann trotz alledem nicht. "So denke ich nicht. Manu ist für mich ein Vorbild, auch wie er nach der Verletzung zurückgekommen ist. Das spricht für ihn als Spieler und Mensch", lobte er Neuer.

Und Nübel? "Alex spielt eine sehr gute Saison, die kommende, hoffentlich in der Champions League, wird ihm nochmals helfen. Ich freue mich für ihn, er kann Manu eines Tages beerben."

Ebendies soll auch der Plan der Bayern-Verantwortlichen sein. Im Zuge der Verlängerung wurde Nübel für zwei weitere Spielzeiten an den VfB verliehen, eine Kaufoption besitzen die Schwaben nicht.