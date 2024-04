"Wir sind die Nummer 1 in Europa"

IMAGO/Oryk HAIST

Der FC Bayern bejubelt den Halbfinaleinzug

Die deutschen Europapokal-Erfolge begeistern Lothar Matthäus. Der RTL-Experte sieht den deutschen Klubfußball momentan als Nummer eins in Europa.

Das Abschneiden der deutschen Mannschaften in der Champions League und Europa League ist für Lothar Matthäus nicht nur eine Momentaufnahme.

"Wir haben starke Mannschaften und das haben wir jetzt international auch bewiesen", sagte der 63-Jährige im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de.

Matthäus: Verdient im Halbfinale

Zwar seien der FC Bayern und Dortmund in der Bundesliga nicht "unbedingt überragend" und verfehlten ihre Ziele. "Aber international sind sie verdient ins Halbfinale eingezogen", so Matthäus weiter. Auch Bayer Leverkusen habe zurecht das Halbfinale der Europa League erreicht, "wenn man beide Spiele zusammenrechnet".

"Wir können stolz sein auf diese Mannschaften. Kein anderes Land hat mehr, und deswegen sind wir die Nummer eins in Europa", freut sich Matthäus.

"Wir sind gut, wir sind sogar sehr gut, würde ich sagen. Also die Engländer haben nur eine Mannschaft dabei, nämlich erst in der Conference League, Deutschland zwei in der Champions League, eine in der Europa League. Also von dieser Seite her brauchen wir uns vor England, die sich ja immer als stärkste Liga der Welt bezeichnen, nicht mehr verstecken."

Deutschland geht mit noch drei Vertretern in den drei europäischen Pokalen in die Halbfinals. Der FC Bayern trifft in der Vorschlussrunde der Königsklasse auf Real Madrid, Dortmund muss gegen Paris St. Germain ran. Bayer Leverkusen bekommt es mit der AS Roma zu tun.

Deutsche Favoriten im Europapokal

Dem Trio traut Matthäus einiges zu, sieht sie teilweise in der Favoritenrolle.

"Ich bin froh, dass Real Madrid der kommende Gegner von Bayern ist. Ich hätte Manchester City stärker eingeschätzt", sagte Matthäus mit Blick auf das FCB-Halbfinale.

Borussia Dortmund habe "mit dieser Leistung, mit dieser Energie, die sie jetzt gegen Atletico Madrid beim Heimspiel gezeigt haben" und auch in der zweiten Halbzeit bei Atletico Madrid im Hinspiel ein Ausrufezeichen gesetzt.

"Das sind natürlich Momente, wo ich sage: Auch Dortmund hat die Qualität, jedem Großen weh zu tun, wenn sie diese Energie eben über 90 Minuten bringen."

Und Bayer Leverkusen sei nach dem überraschenden Ausscheiden von Liverpool "vielleicht sogar für die Buchmacher der Favorit", so Matthäus.

"Ich glaube, erst mal müssten alle Mannschaften gegen die deutschen Mannschaften gewinnen, um den Titel zu holen. Und es wird schwierig für die anderen. Nicht immer nur für uns, sondern eben auch für die anderen, weil wir stark vertreten sind."