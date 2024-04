Geraerts-Nachfolger auf Schalke gehandelt

IMAGO/KRISTOF VAN ACCOM

Hein Vanhaezebrouck soll Trainer-Kandidat beim FC Schalke 04 sein

Den Klassenerhalt hat der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga nach wie vor noch nicht endgültig in der Tasche und inzwischen verdichten sich die Anzeichen, dass sich der Revierklub zur kommenden Saison unabhängig vom Ausgang der laufenden Spielzeit einen neuen Trainer suchen muss.

Der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" zufolge gebe es aus dem Verein immer deutlicher Signale, dass es mit Amtsinhaber Karel Geraerts nicht weitergeht und sich der 42-Jährige für einen Wechsel zum FC Brügge entscheidet. Der Belgier wolle erst die Entscheidung im Abstiegskampf zugunsten der Schalker festzurren und dann über seine Zukunft entscheiden, heißt es.

Der S04 soll sich parallel aber auf einen Abgang des derzeitigen Cheftrainers vorbereiten. Dabei spiel dem Bericht zufolge der Name Hein Vanhaezebrouck eine Rolle. Der 60 Jahre alte Landsmann von Geraerts pflegt seit Jahren enge Kontake zu Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots, ebenfalls Belgier. Er gilt in der Branche als harter Hund und lässt sich vom umstrittenen Spieleragenten Mogi Bayat beraten, der im Jahr 2018 angeblich in einen großen Korruptionsskandal im belgischen Fußball verwickelt war.

Bemerkenswert zudem: Vanhaezebrouck, der bis Saisonende noch KAA Gent coacht, hat noch nie außerhalb Belgiens gearbeitet. Schalke wäre also seine erste Auslandsstation.

FC Schalke 04: Karel Geraerts spricht über "Gerüchte"

Dasselbe galt auch für Geraerts, der bei den Königsblauen im Oktober auf den entlassenen Thomas Reis folgte. In weiter oben angesiedelte Tabellengefilde konnte Schalke unter seiner Regie zwar nicht vorstoßen. Fünf Punkte Vorsprung auf Rang 16 vier Spieltage vor Schluss bedeuten aber immerhin eine ordentliche Ausgangslage im Rennen um den Klassenerhalt.

Die Spekulationen um einen möglichen Wechsel nach Brügge hatte Geraerts am Freitag nach dem 1:1 beim SV Elversberg bei "Sky" als "Gerüchte" bezeichnet und erklärt: "Das einzige, was der Wahrheit entspricht, ist, dass meine Familie in Brügge wohnt und ich in Brügge gespielt habe."

Auch der TV-Sender nannte Vanhaezebrouck als möglichen Kandidaten für Geraerts' Nachfolge auf Schalke.