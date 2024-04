Bayern-Fluch? Asamoah lässt aufhorchen

IMAGO/Moritz Mueller

Seit der VfL Bochum den FC Bayern geschlagen hat, geht's bergab

Beim FC Schalke 04 hat Gerald Asamoah sämtliche Höhen und Tiefen des Fußballgeschäfts hautnah miterlebt. Umso besser kann sich der frühere Nationalspieler in die Gefühlswelt der aktuellen Abstiegskandidaten hineinversetzen. Im Überlebenskampf der Fußball-Bundesliga erwartet der 45-Jährige noch einige Spannung - auch wegen eines Bayern-Fluchs.

Am 22. Spieltag war die Welt beim VfL Bochum noch in Ordnung. Nach einem sensationellen 3:2-Heimsieg gegen den großen FC Bayern rangierte der Ruhrpott-Klub im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, der Vorsprung zur Abstiegszone war komfortabel.

Seither ging es für die Mannschaft jedoch steil bergab, am Sonntag rutschte der VfL erstmals auf Relegationsplatz 16 ab. Auch die Entlassung von Trainer Thomas Letsch brachte bislang keine Besserung.

"Der Trainerwechsel hat, das kann man nach dem 1:1 gegen Heidenheim und dem 0:1 nun in Wolfsburg sicher so sagen, noch nicht den erhofften Effekt gehabt", verdeutlichte Gerald Asamoah in einem Gastbeitrag für den "kicker".

Der zum Sommer hin scheidende Leiter des Lizenzbereichs beim FC Schalke sieht die Bochumer psychologisch im Nachteil. "Sie müssen damit klarkommen, dass sie überhaupt noch in diese missliche Lage geschlittert sind", merkte er an.

Ein Knackpunkt sei der Coup gegen den Rekordmeister gewesen. "Der 3:2-Sieg gegen die Bayern im Februar war für den Moment sicher ein Segen, im Nachhinein vielleicht aber auch ein Fluch", so Asamoah.

Möglicherweise habe man den Klassenerhalt beim VfL "infolge des Überraschungserfolgs gegen München zu sehr als Formsache betrachtet".

Asamoah sieht 1. FC Köln vor Endspiel

Ebenfalls ganz unten drin steckt der 1. FC Köln, der am Wochenende gegen Schlusslicht SV Darmstadt 98 eine extrem schmerzhafte und womöglich vorentscheidende Heimpleite kassierte.

"Der Wille war erkennbar, aber Angst lähmt oft die Beine, wenn man sich in einer Situation wie der Effzeh befindet", gab Asamoah zu bedenken.

Beim formstarken Keller-Konkurrenten Mainz 05 erwartet der Ex-Profi ein Endspiel für die Kölner. "Ich denke, es wird die letzte Gelegenheit sein", erklärte Asamoah.