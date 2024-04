Nächster Trainer-Kandidat sagt dem FC Bayern ab

IMAGO/Norbert Scanella

Roger Schmidt wurde zuletzt beim FC Bayern gehandelt

Die Liste der prominenten Namen, die dem FC Bayern bezüglich einer Cheftrainer-Anstellung ab dem kommenden Sommer abgesagt haben, wird immer länger. Auch der Erfolgstrainer des portugiesischen Top-Klubs SL Benfica, Roger Schmidt, wird zur neuen Saison nicht nach München wechseln.

Das zumindest verkündete der ehemalige Cheftrainer von Bayer Leverkusen am Wochenende in Lissabon, nachdem er direkt auf die entsprechenden Gerüchte angesprochen worden war.

"Für mich ist es eine große Ehre, Trainer von Benfica zu sein. Ich wusste genau, was ich tue, als ich einen neuen Vertrag bei Benfica unterschrieb", meinte der 57-Jährige, der seit Mai 2022 in Lissabon im Amt ist.

In seiner ersten Spielzeit in Portugal führte er Benfica zur insgesamt 36. Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Aktuell rangiert er mit seinem Team auf dem zweiten Platz in der Primeira Liga, scheiterte zuletzt außerdem denkbar knapp im Viertelfinale der Europa League mit 2:4 im Elfmeterschießen gegen Olympique Marseille.

Schmidt hat in Lissabon einen laufenden Vertrag bis 2026 unterschrieben und nach eigener Aussage keinerlei Bestrebungen, den Klub vorzeitig in Richtung FC Bayern zu verlassen.

Schmidt sammelte bereits mehrere Titel

"Wenn man sich meine Karriere anschaut, dann treffe ich eine Entscheidung für einen Verein. Ich treffe nicht ein paar Monate später eine andere Entscheidung", betonte der deutsche Fußballlehrer und machte damit klar, bei Benfica bleiben zu wollen.

In den letzten Jahren hat Roger Schmidt neben der portugiesischen Meisterschaft auch schon weitere nennenswerte Titel gewonnen: 2014 wurde er mit Red Bull Salzburg österreichischer Meister und Pokalsieger, 2018 mit Beijing Gouan chinesischer Pokalsieger.

Auch in den Niederlanden holte er den Pokalsieg, als er dort zwischen 2020 und 2022 Cheftrainer der PSV Eindhoven war und unter anderem den heutigen Frankfurter Mario Götze trainierte.