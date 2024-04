Insider packt über Emery-Gerüchte beim FC Bayern aus

IMAGO/Craig Thomas/News Images

Unai Emery wurde beim FC Bayern gehandelt

Unai Emery galt beim FC Bayern als aussichtsreicher Trainer-Kandidat, muss nach seiner Verlängerung bis 2027 bei Aston Villa aber von der Liste gestrichen werden. Ohnehin ist inzwischen fraglich, ob die Personalie in München jemals so heiß war, wie sie in der Gerüchteküche gekocht wurde.

Emery habe nie mit einem Wechsel zum FC Bayern geliebäugelt, schrieb der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano in seinem "Daily Briefing". "Er war immer zu 100 Prozent fokussiert auf Villa."

Zu den Verantwortlichen des Premier-League-Vereins pflege der Spanier "ein fantastisches Verhältnis", schilderte der bestens vernetzte Reporter. "Die Struktur des Klubs besteht aus Leuten, die er sehr gut kennt, deshalb fühlt er sich dort wohl."

Die Villa-Bosse wiederum stünden "voll" hinter Emery und seinen Ideen. Man sei bereit, "wichtige Dinge auf dem Transfermarkt zu tun", um dem Coach weiter den Rücken zu stärken.

Ralf Rangnick neuer Top-Kandidat des FC Bayern

Ausdruck dieser gegenseitigen Wertschätzung ist die Ausdehnung der Zusammenarbeit bis zum 30. Juni 2027, die Villa am Dienstag offiziell vermeldete. "Wir genießen unseren gemeinsamen Weg mit den Fans von Villa, den Klubbesitzern, dem Management und dieser großartigen Gruppe von Spielern, auf die wir stolz sind", wurde Emery in der Vereinsmitteilung zitiert.

Beim FC Bayern geht die Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel derweil weiter. Romano bestätigt übereinstimmende Medienberichte, wonach Ralf Rangnick sich nach den Absagen von Xabi Alonso und Julian Nagelsmann inzwischen zum Top-Favoriten der Verantwortlichen entwickelt hat.

"Er ist offen für Gespräche mit dem FC Bayern, aber es wird um das Projekt gehen und darum, wie viel Einfluss er nehmen kann, diese Details werden entscheidend sein", schilderte Romano mit Blick auf den Nationaltrainer Österreichs.

Dem Journalist zufolge hat der ebenfalls immer wieder gehandelte Roberto de Zerbi (Brighton & Hove Albion) allenfalls noch Außenseiterchancen. Der 44-jährige Italiener sei "nicht der stärkste Kandidat" beim FC Bayern, so Romano.