Medien: FC Bayern treibt Tah-Transfer voran

IMAGO/Dan Weir

Jonathan Tah steht beim FC Bayern auf der Wunschliste

Bedient sich der FC Bayern im Sommer bei Bayer Leverkusen? Möglich ist es, denn laut Informationen des TV-Senders "Sky" bemühen sich die Münchner intensiv um eine Verpflichtung von Innenverteidiger Jonathan Tah.

Wie "Sky" berichtet, treibt der FC Bayern seine Bemühungen um einen Transfer von Jonathan Tah in diesen Tagen voran. Gespräche des Rekordmeisters mit den Vertretern des 28-Jährigen haben angeblich schon stattgefunden. Tah selbst stehe einem möglichen Wechsel im Sommer zu einem anderen Verein zudem offen gegenüber, heißt es.

Mehr als eine erste Kontaktaufnahme soll jedoch noch nicht stattgefunden haben. Eine Vereinbarung haben Tah und der FC Bayern demnach noch nicht geschlossen. Auch Verhandlungen mit Bayer Leverkusen haben "Sky" zufolge noch nicht stattgefunden.

FC Bayern plant "nächste Schritte"

Fest steht laut "Sky", dass der FC Bayern bei Tah noch einen Schritt weiter gehen wird. Sobald ein neuer Trainer gefunden ist - hier deutet immer mehr auf ein Engagement von Ralf Rangnick hin -, sollen im Poker um den Noch-Leverkusener "die nächsten Schritte" geplant werden.

Gut für den Rekordmeisters: Tahs Vertrag beim neuen Deutschen Meister läuft nur noch bis zum Sommer 2025. Ein Abgang im EM-Sommer ist demnach durchaus wahrscheinlich, wenn sich der 28-Jährige nicht vorzeitig mit den Bayer-Bossen auf eine Verlängerung einigen kann. Die Leverkusener wollen laut "Sky" jedoch einiges daran setzen, das Arbeitspapier des Innenverteidigers zu verlängern.

FC Bayern mit Sorgen im Abwehrzentrum

Beim FC Bayern ist Tah vor allem aufgrund der aktuellen Besetzung des Abwehrzentrums zum Thema geworden. Dayot Upamecano leistete sich Bayern-Trikot immer wieder teils haarsträubende Fehler und hat seinen Platz in der ersten Elf zumindest unter Thomas Tuchel längst verloren.

Auch Neuzugang Min-jae Kim hat in seiner ersten Saison in München nicht das gezeigt, was man sich im Vorfeld vom Südkoreaner erhofft hatte. Sein Verkauf im Sommer ist an der Säbener Straße angeblich kein Tabu-Thema mehr. Etwas fester im Sattel sitzt mittlerweile wieder Matthijs de Ligt, der zwischenzeitlich ebenfalls intensiv mit einem Abschied in Verbindung gebracht wurde.

Die geringsten Sorgen in der Abwehrmitte bereitet den Münchner in der heißen Phase der Saison ausgerechnet Winter-Neuzugang Eric Dier, der zunächst eigentlich nur als Ersatz eingeplant war, aus der ersten Elf mittlerweile aber fast nicht mehr wegzudenken ist.