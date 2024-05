Matthäus sieht "natürlich ein Risiko" bei Kompany

IMAGO/Steinbrenner

Äußert seine Zweifel an Bayern Münchens Trainerkandidat Vincent Kompany: RTL-Experte Lothar Matthäus

Der FC Bayern soll sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Burnley-Coach Vincent Kompany befinden, um endlich eine Lösung auf der Trainerposition zu finden. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus äußert Zweifel.

"Natürlich ist es ein Risiko!", stellte Matthäus am Rande des Europa-League-Finals zwischen Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo (0:3) am Mittwoch gegenüber RTL klar (alle Aussagen oben im Video). Denn: "Er ist jetzt ein Trainer, der nicht unbedingt die ganz großen Vereine trainiert hat, die ganz großen Erfolge als Trainer gehabt hat."

Als Spieler, hob der TV-Experte hervor, sei Kompany natürlich bei einem Topklub wie Manchester City gewesen, wo er mehrere Meistertitel gewann. "Er war auch beim HSV, war in der Bundesliga, spricht Deutsch. Aber es sollten eigentlich schon andere Kriterien zählen."

Nachdem lange über ganz andere Trainer-Kandidaten beim FC Bayern spekuliert wurde und zahlreiche Kandidaten absagten, soll es Berichten zufolge mittlerweile auf den 38 Jahre alten Belgier hinauslaufen. In englischen Medien geht man sogar schon von einer "grundsätzlichen Einigung" aus, "Bild" berichtete über eine mündliche Übereinkunft zwischen Trainer und Bayern-Führung.

Laut Matthäus drängt längst die Zeit, an der Säbener Straße müsse schnell eine Entscheidung getroffen werden.

Alle Bayern-Bosse von Kompany überzeugt? Matthäus äußert Zweifel

"Wenn man überzeugt ist von ihm als Trainer, dann soll man ihn endlich unterschreiben lassen und soll ihn nehmen", so der 63-Jährige: "Weil sonst gibt es gar keinen Trainer nächstes Jahr in Bayern und man muss schnellstmöglich seinen Trainer präsentieren, um auch die Planungen voranzutreiben! Weil ich glaube, der Trainer sollte dann schon ein bisschen mitsprechen, welche Spieler dann in der neuen Saison bei Bayern München bleiben, welche gehen und welche geholt werden."

Es sei deshalb "jetzt wichtig, dass man einen Trainer findet, von dem eigentlich alle überzeugt sind". Doch gerade das sieht der einstige Mittelfeldspieler beim FC Bayern nicht als gegeben an. "Ich kann es mir nicht vorstellen, dass von Kompany alle Bosse bei Bayern München überzeugt sind. Aber das Wichtigste ist, dass vor allem Max Eberl überzeugt ist, zusammen mit Christoph Freund."

Vincent Kompany war vor zwei Jahren vom RSC Anderlecht zum FC Burnley gewechselt. Auf den Aufstieg in die Premier League in seiner ersten Saison folgte nun der direkte Abstieg. In England steht er noch bis 2028 unter Vertrag.