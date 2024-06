Details zum Tuchel-Treffen mit United-Boss enthüllt

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Thomas Tuchel und der FC Bayern gingen nach einer durchwachsenen Saison getrennte Wege

Nach seinem Aus beim FC Bayern ist Thomas Tuchel auf der Suche nach einem neuen Verein. Seit geraumer Zeit ist der 50-Jährige bei Manchester United im Gespräch. Nun soll es zu einem ersten Treffen zwischen Anteilseigner Jim Ratcliffe und dem vereinslosen Cheftrainer gekommen sein, das auch Auswirkungen auf den BVB haben könnte.

Die "Bild" berichtet, dass es am vergangenen Dienstag in Monaco zu einem "Geheimtreffen" zwischen Thomas Tuchel und Manchester-United-Mitbesitzer Jim Ratcliffe kam. Dort soll sich der 71-Jährige die Visionen des 50-Jährigen für die Zukunft der Red Devils angehört haben, heißt es in dem Bericht weiter.

Demnach habe der ehemalige BVB-Coach dem britischen Milliardär seine Pläne für die Zukunft des Vereins vorgestellt, falls sich der Traditionsklub aus der Premier League dazu entscheiden sollte, sich nach einer schwachen Saison von Teammanager Erik ten Hag zu trennen. Eine Entscheidung über dessen Verbleib steht allerdings aktuell noch aus.

Thomas Tuchel hat Plan mit BVB-Leihgabe Sancho

Laut "Bild" war einer der Kernpunkte des Gesprächs, dass Tuchel dem United-Boss einen Plan vorgestellt hat, wie er "sportliche Problemfälle" wie Mason Mount oder auch den zuletzt an Borussia Dortmund ausgeliehenen Jadon Sancho wieder in die Erfolgsspur führt.

Aktuell hofft der BVB darauf, sich die Dienste des englischen Flügelspielers für ein weiteres Jahr auf Leihbasis zu sichern. Der gebürtige Londoner hat in Manchester unter ten Hag keine Zukunft. Dem Bericht der Boulevardzeitung zufolge ist es gut möglich, dass Tuchel einen Sancho-Abgang blockieren würde.

Der ehemalige Trainer des FC Bayern genießt in England seit seiner Zeit beim FC Chelsea generell einen guten Ruf. Ratcliffe soll es schwer beeindruckt haben, wie er mit den Blues 2021 die Champions League im Finale gegen Manchester City gewann. Der United-Anteilseigener gilt seitdem als großer Tuchel-Fan.