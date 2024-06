Nächster Schritt des FC Bayern im Davies-Poker aufgedeckt

IMAGO/Goal Sports Images

Wechselt Alphonso Davies vom FC Bayern zu Real Madrid?

Der FC Bayern unternimmt offenbar den nächsten Schritt, um Alphonso Davies noch in diesem Sommer an Real Madrid zu verkaufen.

Wie der spanische Radiosender "Cadena SER" am Dienstag unter Berufung auf eigene Informationen berichtete, wolle der deutsche Rekordmeister die Königlichen zeitnah kontaktieren, um auszuloten, ob eine verbesserte Offerte für den 23 Jahre alten Kanadier zu erwarten sei.

Bislang, so heißt es in dem Bericht, wolle Real lediglich 30 Millionen Euro für Davies an den FC Bayern überweisen, inklusive aller möglichen Bonuszahlungen - eine Summe, die in München wohl keine Begeisterungsstürme auslösen dürfte. Denn Davies' Marktwert wird trotz seiner nicht immer überzeugenden Leistungen in den zurückliegenden Monaten weiterhin auf 50 Millionen Euro taxiert. Zuletzt hieß es in Spanien Medien, man wolle sogar 60 Millionen Euro einnehmen.

Inzwischen sind die Münchner nach Medienberichten zudem davon abgerückt, Davies in diesem Sommer auf jeden Fall verkaufen zu wollen, wenn er seinen 2025 auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Stattdessen steht auch ein weiteres Jahr der Zusammenarbeit und ein ablösefreier Abgang nach der kommenden Saison im Raum.

FC Bayern: Keine Einigung mit Alphonso Davies in Sicht

"Bild" vermeldete, der Klub wolle sich in den Gesprächen über eine Verlängerung mit der Davies-Seite keinesfalls unter Druck setzen lassen. Zudem kostete der Linksverteidiger bei seiner Verpflichtung 2019 von den Vancouver Whitecaps nur 14 Millionen Euro Ablöse - eine Summe, die inzwischen bilanziell abgeschrieben ist.

Ob es noch zu einer Einigung zwischen dem FC Bayern und Davies kommt, steht allerdings in den Sternen. Nach Wiederaufnahme der Gespräche und einer Annäherung zwischen seinem Management und Sportvorstand Max Eberl, sind die Fronten inzwischen wieder verhärtet.

Davies fordert angeblich ein Jahresgehalt von 16 Millionen Euro und ein zusätzliches Handgeld für seine Unterschrift unter einen neuen Kontrakt. Der FC Bayern soll ihm nur 13 Millionen Euro pro Jahr bieten.