De Ligt entlädt Enttäuschung über Reservistenrolle

IMAGO/Matthias Koch

Beim FC Bayern gesetzt, im Nationalteam nicht: Matthijs de Ligt

In der abgelaufenen Rückserie zählte Matthijs de Ligt zu den wenigen konstanten Stützen beim FC Bayern. Dennoch ist der niederländische Nationalspieler bei der laufenden EM nur Bankdrücker. Der Verteidiger hadert mit seiner Situation, will aber das Beste daraus machen.

Nach zwei Partien in der Todesgruppe D grüßt Oranje von der Spitze, die Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale sind exzellent. Ihr Auftaktspiel gegen Polen hatte die Elftal mit 2:1 gewonnen, im Kracher gegen Mitfavorit Frankreich dann ein 0:0 geholt.

In beiden Begegnungen war Matthijs de Ligt nur Zuschauer, der Abwehrchef des FC Bayern wartet bei der diesjährigen Europameisterschaft noch auf seine ersten Turnierminuten.

Bondscoach Ronald Koeman setzt in seiner Viererkette neben Kapitän Virgil van Dijk auf Stefan de Vrij - ein Umstand, der de Ligt durchaus zu schaffen macht.

"Ich hatte das Gefühl, in guter Form zu sein, das habe ich in der Rückrunde bei Bayern gezeigt. Diesen Lauf hätte ich hier gerne fortgesetzt", wurde der 24-Jährige von der Tageszeitung "AD" zitiert.

Auch wenn die Mannschaft gut in die EM gekommen sei, fühle es sich für ihn persönlich nach einem "Fehlstart" an, gestand de Ligt. Zugleich zeigte er Verständnis für die Härtefälle im Team: "Der Konkurrenzkampf in der Abwehr ist groß."

De Ligt beim FC Bayern auf der Kippe

Für de Ligt wäre Werbung in eigener Sache bei der EURO enorm wichtig, schließlich soll der Innenverteidiger trotz seines sportlichen Stellenwerts beim FC Bayern auf der Verkaufsliste stehen.

Nach einer Saison ohne Titel baut der deutsche Rekordmeister seinen Kader um, in nahezu allen Mannschaftsteilen stehen Veränderungen an. Mit Hiroki Ito wurde ein neuer Mitbewerber bereits verpflichtet, demnächst soll Leverkusens Jonathan Tah folgen.

De Ligt wiederum zählt zu den Top-Verdienern im Team, außerdem soll er im Gegensatz zu seinen direkten Konkurrenten einen Markt haben. Einer der Interessenten soll Manchester United sein.

Das aktuelle Arbeitspapier des Niederländers, der 2022 für stolze 67 Millionen Euro von Juventus Turin gekommen war, ist noch bis 2027 gültig.

Bevor seine Zukunft geklärt wird, will sich de Ligt allerdings auf die EM konzentrieren. "Ich habe in meiner Karriere gelernt, dass der Beginn eines Turniers oder einer Saison zwar Spaß macht, aber vor allem das Ende zählt. Deshalb bin ich relativ ruhig", stellte er klar.