VfB Stuttgart präsentiert Ito-Nachfolger

IMAGO/Rene Nijhuis

Ramon Hendriks verstärkt den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat einen Nachfolger für Hiroki Ito, der zum FC Bayern gewechselt ist, gefunden. Innenverteidiger Ramon Hendriks von Feyenoord Rotterdam verstärkt die Abwehr der Schwaben. Das gab der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt.

Beim VfB Stuttgart unterschreibt Hendriks einen Vertrag bis 2028.

Als Ablöse wurden zuletzt lediglich 700.000 Euro gehandelt. Damit wäre der 22 Jahre alte Niederländer ein echtes Schnäppchen. Für den Verkauf von Ito kann der VfB dank Bonuszahlungen immerhin bis zu 28 Millionen Euro kassieren.

"Ramon hat in der vergangenen Saison in der niederländischen Eredivisie 31 Begegnungen absolviert und mit den gezeigten Leistungen unser Interesse geweckt. Wir trauen ihm den Sprung in die Bundesliga zu, gleichzeitig sehen wir bei ihm weiteres Entwicklungspotenzial", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemut.

Der 45-Jährige weiter: "Wir freuen uns, dass sich Ramon für den VfB und den von uns aufgezeigten Weg entschieden hat und begrüßen ihn herzlich in Stuttgart."

Hendriks selbst betonte: "Ich freue mich sehr, in Deutschland zu spielen. Es ist ein großer Schritt für mich und ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft und den Staff kennenzulernen, hier zu trainieren und in diesem großartigen Stadion zu spielen."

Hendriks stammt aus der Jugend von Feyenoord. Um mehr Spielpraxis zu bekommen, war der Spieler zuletzt an den FC Utrecht und anschließend an Vitesse Arnheim verliehen. Sein Vertrag in Rotterdam war noch bis 2026 datiert.

VfB braucht wahrscheinlich auch Ersatz von Anton

Zuletzt wurde der ehemalige U19-Nationalspieler der Niederlande auch bei Zweitligist 1. FC Nürnberg gehandelt. Wirklich konkret wurden die Gerüchte aber nicht.

Auch für Waldemar Anton muss der VfB womöglich einen Ersatz finden. Der Nationalspieler soll vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund stehen.