Augsburg verleiht Perspektivspieler zum KSC

IMAGO/Paul Kufahl/rscp-photo

Lasse Günther wechselt zum Karlsruher SC

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat Linksverteidiger Lasse Günther erneut verliehen. Der 21-Jährige läuft in der kommenden Saison für den Zweitligisten Karlsruher SC auf, gleichzeitig verlängerte der FCA den Vertrag mit dem Abwehrspieler bis 2026.

Augsburg räumte dem KSC eine Kaufoption ein, sicherte sich aber eine Rückkaufoption.

"Beim KSC bekomme ich jetzt die Möglichkeit, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen und mich in einer starken Mannschaft als Stammspieler zu etablieren", sagte Günther, der in der vergangenen Saison an den SV Wehen Wiesbaden verliehen worden war.