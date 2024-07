So lange wird Guirassy dem BVB jetzt noch fehlen

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Serhou Guirassy hat beim BVB bis 2028 unterschrieben

Am Donnerstag konnte Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund endlich Vollzug melden: Serhou Guirassy wechselt vom Konkurrenten VfB Stuttgart zum BVB und wird die Offensivreihe des Champions-League-Teilnehmers fortan verstärken. Nun wurde bekannt, wie lange der Stürmer wegen seiner diagnostizierten Knieverletzung zunächst noch ausfallen wird.

Als die Verpflichtung des 28-Jährigen endgültig eingetütet war, äußerte sich am Donnerstag der Dortmunder Sport-Geschäftsführer Lars Ricken bereits zum Vorgehen der letzten Tage, in denen Guirassy zunächst durch die obligatorische sportmedizinische Untersuchung gerasselt war.

"Es war uns wichtig, im Sinne des BVB und des Spielers eine möglichst genaue Spezialisten-Einschätzung der Verletzung von Serhou zu erhalten. Gründlichkeit ging hier eindeutig vor Schnelligkeit. Jetzt liegen alle Fakten auf dem Tisch, und wir sind überzeugt davon, mit diesem Transfer die richtige Entscheidung getroffen zu haben", sagte der neue BVB-Boss zu der Personalie.

Beim Knie-Spezialisten Prof. Dr. Michael Strobel war der Guineer zuvor noch einmal eingehend untersucht worden. Zudem wurde mit der medizinischen Abteilung ein genauer Reha-Plan entworfen, an den sich Guirassy mit seiner Außenband-Verletzung fortan zu halten hat.

Wie die "Bild" ausführte, werde der Angreifer, der dem BVB dank einer Ausstiegsklausel weniger als 18 Millionen Euro gekostet haben soll, nicht mit nach Bangkok fliegen, wo die Westfalen ab Freitag den ersten Teil ihrer Asienreise bestreiten werden.

BVB-Debüt für Guirassy Mitte September geplant

Stattdessen soll er sich in seiner Heimatstadt Paris oder in Dortmund mit seinen Reha-Maßnahmen beschäftigen und ein individuelles Programm durchlaufen, hieß es weiter. Wo genau, stand zunächst wohl noch nicht fest.

Insgesamt wird damit gerechnet, dass Guirassy noch bis zur ersten Länderspielpause der neuen Saison Zeit benötigen wird, um wieder auf Wettkampfniveau zu kommen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass der Torjäger in der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal am 17. August gegen Phönix Lübeck sowie an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen gegen Eintracht Frankfurt (24. August) und Werder Bremen (31. August) noch nicht wird mitwirken können.

Sein Pflichtspiel-Debüt im BVB-Trikot könnte Guirassy demnach am 13. September im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim feiern.