Bundesligist macht Jagd auf ehemaliges Schalke-Duo

IMAGO/RHR-FOTO

Sepp van den Berg und Moritz Jenz spielten zusammen für den FC Schalke 04

In der Saison 2022/23 stieg der FC Schalke 04 nach nur einem Jahr im deutschen Oberhaus wieder in die 2. Bundesliga ab. Im Kader der Knappen standen mit Moritz Jenz und Sepp van den Berg gleich zwei Innenverteidiger, die nun in den Fokus eines Bundesligisten geraten sein sollen, der somit dem VfB Stuttgart Konkurrenz machen könnte.

In der Rückserie der Spielzeit 2022/23 gehörte Moritz Jenz zu den absoluten Leistungsträgern des FC Schalke 04. Dem gebürtigen Berliner Jenz war es zu verdanken, dass sich die Abwehr der Knappen merklich stabilisierte. Für den Klassenerhalt reichte es schlussendlich aber dennoch nicht.

Den Innenverteidiger, der vom FC Lorient nur ausgeliehen war, zog es daraufhin weiter zum VfL Wolfsburg. Bei den Niedersachsen konnte der 25-Jährige allerdings nicht an seine guten Auftritte im Schalker Dresse anknüpfen. Daher ist ein Abschied von Jenz aus der VW-Stadt ein Thema.

FC Schalke 04: Sepp van den Berg auch beim VfB Stuttgart ein Thema

Interesse besteht laut "Sky" von der TSG 1899 Hoffenheim. Die Kraichgauer haben dem Pay-TV-Sender zufolge sogar bereits erste Gespräche mit der Abwehrkante geführt, die demnach die grundsätzliche Bereitschaft für einen Wechsel nach Baden-Württemberg signalisiert habe.

Erste Verhandlungen hat die TSG Hoffenheim laut "Sky" ebenfalls bereits mit einem anderen Ex-Schalker geführt. Auch Sepp van den Berg kickte in der Saison 2022/23 auf Leihbasis für den Ruhrpott-Klub, wo er es allerdings verletzungsbedingt auf gerade einmal neun Einsätze brachte.

Den Durchbruch in Deutschland feierte der niederländische Abwehrspieler in der vergangenen Saison beim FSV Mainz 05. Zu den Rheinhessen war der 22-Jährige ebenfalls nur vom FC Liverpool ausgeliehen. Die Reds wollen den ehemaligen Oranje-Juniorennationalspieler nun endgültig abgeben.

Zuletzt war auch der VfB Stuttgart als potentieller Abnehmer für den Rechtsfuß gehandelt worden. Die Ablöse hat es offenbar aber in sich: Laut "Sky" ruft der Insel-Klub rund 20 Millionen Euro für van den Berg auf.