Selke freut sich auf "brisanten" Kracher

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Davie Selke und Steffen Baumgart treffen zum Auftakt auf ihr Ex-Team

Der Hamburger SV startet am Freitagabend seinen siebten Versuch, zurück ins Fußball-Oberhaus zu gelangen. Zum Auftakt in der 2. Bundesliga gibt es gleich einen Kracher gegen den 1. FC Köln. Zugang Davie Selke freut sich auf die brisante Aufgabe.

Legt HSV-Stürmer Davie Selke ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub das Debüt im neuen Trikot hin?

Bei seiner neuen Mannschaft wurde der 29-Jährige in Testspielen noch nicht eingesetzt. Nach zwei Mittelfußbrüchen in diesem Jahr liegt der Fokus auf der Belastungssteuerung.

Möglicherweise ist der Angreifer am Freitagabend gegen den 1. FC Köln (20.30 Uhr, sport.de-Ticker) aber wieder eine Option.

Selke: "Ein echter Kracher"

"Das ist sehr, sehr brisant. Ein echter Kracher", sagte Selke dem "kicker" zur Auftaktpartie in der alten Heimat.

Sein Sommer-Wechsel zum HSV sorgte für Schlagzeilen und auch Kritik im eigenen Fanlager. Der Stürmer hatte sich mit kritischen Worten in Köln verabschiedet. Jetzt will er bei den Norddeutschen angreifen.

"Ich bin stolz, dass ich hier sein darf. Für mich ist der HSV im deutschen Fußball immer noch eine Riesennummer", sagte er.

Bei den Hanseaten soll er neben Robert Glatzel als zweiter Stürmer fungieren und sich als Führungsspieler auch neben dem Platz beweisen.

Mit dem neuen Sturmpartner hat er sich sofort nach Ankunft ausgetauscht. "Wir haben direkt gesprochen. Was Bobby in den letzten Jahren gezeigt hat, spricht für sich, er hat enorme Qualität", so Selke. "Ich freue mich darauf, hoffentlich mit ihm zusammenzuspielen, ich will meine Stärken mit einbringen."

Kein Lautsprecher, aber ...

Sportdirektor Claus Costa verspricht sich von Selke auch eine Vorbildfunktion. Selke sei nicht "der Typ Lautsprecher, aber er führt viele Gespräche innerhalb der Gruppe, nimmt sich immer wieder gerade auch die jungen Spieler zur Seite. Das ist genau das, was wir uns von ihm versprochen haben", sagte er dem "kicker".

Selke kehrt in Hamburg zu seinem ehemaligen Trainer Steffen Baumgart zurück. Und auch HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz ist für den Angreifer kein Unbekannter: "Ich habe mit Davie in der deutschen U21-Nationalmannschaft zusammengearbeitet, als er entscheidenden Anteil daran hatte, dass wir 2017 Europameister geworden sind", sagte Kuntz bei der Wechselbekanntgabe.

In der abgelaufenen Saison kam Selke in Köln 19 Mal zum Einsatz und auf sechs Treffer. Insgesamt erzielte er in 238 Bundesligaspielen 46 Tore und 20 Assists. In der 2. Liga kommt er auf bislang 30 Partien mit zehn Treffern und drei Vorlagen.